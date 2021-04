Société Générale: il vincitore e la differenza dalla Grecia dal fondo di recupero …

Société Générale: vincitrice e di gran lunga la Grecia dal fondo di recupero – quale sarà l’impatto sull’economia greca



Ah Eleftherias Cortale

La strada per attivare il fondo di recupero è stata aperta dopo gli sviluppi del “via libera” della Corte costituzionale tedesca, e la Société Générale guarda ai Paesi che otterranno i maggiori benefici in termini di impatto economico delle risorse. Quello dell’Unione Europea nelle economie dell’Eurozona, concludendo che la Grecia sarebbe stata di gran lunga il vincitore.

Secondo SocGen, il fondo sarà convalidato entro la fine del secondo trimestre. La quantità di denaro da sborsare è sconosciuta – si conosce solo l’importo totale – ma i paesi del sud – Grecia, Spagna, Italia e Portogallo – e l’Europa centrale e orientale saranno i principali beneficiari.

L’Italia e la Spagna riceverebbero rispettivamente circa 83 miliardi di euro e 76 miliardi di euro, ovvero quasi il 20% del totale, che rappresentavano solo il 13% e il 9% del PIL dell’Unione europea 27. La Spagna riceverebbe il 4,6% e il 6,1% di Rispettivamente, ma significativamente inferiore a Croazia (13%), Bulgaria (12,5%), Grecia (10,5%) e Portogallo (7, 4%) con la Grecia vincitrice della zona euro.

Per quanto riguarda i prestiti, non esiste una chiave di allocazione. Conosciamo solo la dimensione del pacchetto di prestiti (360 miliardi di euro) e che i paesi possono chiedere solo il 6,8% del loro RNL. Di conseguenza, SocGen osserva che l’importo massimo che un paese può ricevere è noto, ad esempio 123 miliardi di euro per l’Italia e 85 miliardi di euro per la Spagna.

Tuttavia, come sottolinea la banca francese, alcuni paesi non hanno alcun interesse finanziario a contrarre prestiti dall’Unione europea, poiché i loro rendimenti obbligazionari sono pari o inferiori al livello dell’UE per tutte le loro scadenze obbligazionarie. Questo lascia un elenco di circa 17 paesi che corrispondono approssimativamente a quelli che hanno richiesto denaro dal programma SURE. Supponendo che questi paesi (e non altri) chiedano il massimo importo possibile, questo sarà generalmente pari alla dimensione del pacchetto di prestiti da 360 miliardi di euro del fondo. Va notato, tuttavia, che l’importo effettivo dei fondi da erogare potrebbe in definitiva differire da questa distribuzione matematica, poiché potrebbe dipendere dai progetti principali.

Quanti soldi nel 2021? Fino a 60 miliardi di euro, ovvero lo 0,4% del PIL

In base all’accordo raggiunto a dicembre, gli Stati membri dovranno ricevere il 13% dell’importo assegnato ai progetti nell’ambito del meccanismo di ripresa e sostenibilità (piano generale dell’NGEU di 672,5 miliardi di euro) nel 2021. Ciò significa pagamenti fino a 87 miliardi di euro quest’anno .

Tuttavia, sebbene l’importo della sovvenzione sarà richiesto per intero, è probabile che l’importo del prestito originariamente richiesto sarà significativamente inferiore all’importo totale (i prestiti possono essere richiesti fino alla fine del 2023). Inoltre, Société Générale stima che i paesi potrebbero ricevere fino al 13% di altre sovvenzioni (React-EU, ecc.) Nel 2021. Complessivamente, gli Stati membri dell’UE dovrebbero ricevere fino a 60 miliardi di euro di questo anno. aumento del bilancio dello 0,4% del PIL. Indipendentemente da ciò, l’erogazione sarà progressiva e per un periodo di sei anni, con un picco nel 2023-2024. Inoltre, la velocità di attuazione dipende dall’efficacia del governo. Di conseguenza, Société Générale prevede di spendere solo il 40% del denaro del suo fondo di rimborso entro il 2023.

Quale sarà l’impatto finanziario?

Alla domanda “Quale sarà l’impatto finanziario?” Secondo SocGen, la risposta è: dipende.

Rileva che l’impatto economico dipenderà dalla natura dei progetti, ma sarà anche diverso da paese a paese. Il moltiplicatore fiscale (basato su importazioni, tasso di risparmio e aliquota fiscale) è in media 0,7x per l’area dell’euro, ma con grandi differenze tra i paesi: Grecia, Italia e Francia saranno influenzate in modo più positivo. Con la Grecia in cima e vicino a 1x, mentre in Germania e Paesi Bassi il moltiplicatore si avvicina a 0,5x. Tuttavia, poiché l’NGEU è un catalizzatore a livello dell’Unione Europea (senza aumentare il debito nazionale per le sovvenzioni) e data la fase di ripresa nella regione, il suo moltiplicatore fiscale può variare ed essere molto più alto delle cifre sopra.

Inoltre, l’impatto economico degli investimenti pubblici è maggiore del consumo pubblico, soprattutto nel lungo periodo, dato il valore aggiunto dei benefici dal lato dell’offerta (ovvero la crescita della produttività). Di conseguenza, il moltiplicatore NGEU dipenderà anche dal fatto che debba essere utilizzato per la spesa pubblica o per gli investimenti. Inoltre, se i fondi NGEU vengono utilizzati come sostituti di fondi pubblici nazionali o risorse private (finanziando progetti che sono già progrediti e avrebbero potuto essere finanziati in modo diverso), il loro impatto finanziario potrebbe essere ridotto, avverte la banca francese.