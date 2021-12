Annullamento degli eventi di Capodanno nel mondo

Il coronavirus sta gettando un’ombra sul mondo sempre più pesante. Oggi – di solito – in giro per il mondo è un giorno di gioia e divertimento. Il vecchio è andato e il nuovo è accolto.

Ogni anno nelle grandi o anche piccole città del mondo si tengono feste fino al mattino. Ma le cose sono diverse quest’anno. il μικρον E la sua rapida diffusione non favorisce feste e intrattenimenti poiché più persone rimarranno bloccate nella folla.

Stathis Panagiotopoulos – Libero per un caso, trattenuto per l’altro

Già nelle grandi città d’Europa dove tradizionalmente tutti festeggiano il capodanno, gli eventi affollati e pubblici sono stati cancellati. Inizia Londra, seguita da Parigi, Roma, Bruxelles, Zurigo e Varsavia.

Restrizioni e cancellazioni

Ma vediamo cosa succede negli altri paesi.

Germania: Le discoteche in tutto il paese sono state sospese. Si svolgono eventi artistici e sportivi, ma senza spettatori. Gli assembramenti privati ​​hanno un massimo di 10 persone, mentre in quasi tutti gli stati è vietato celebrare il cambio dell’ora all’aperto. Ad Amburgo, il lavoro degli esercizi di ristorazione è stato limitato fino alle 23:00, ad eccezione del 31 dicembre, quando l’orario di lavoro è stato esteso fino all’01:00, ma solo per le persone sedute.

AustriaIl segno distintivo del Capodanno in Austria è assistere al concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker. Quest’anno non accadrà, o meglio, il concerto si terrà con la partecipazione di soli 1.000 spettatori.

Gran Bretagna: Il paese stava annegando nel coronavirus e Boris Johnson aveva perso la partita quando ha pensato di agire. Alla fine si è deciso di organizzare un minimo di eventi nel centro della città. Trafalgar Square di solito attira circa 6.500 persone questo è Sera ogni anno, quest’anno sarà vuoto.

Francia: Lì, discoteche, club, ristoranti e altri luoghi al coperto sono chiusi dal 10 dicembre e non saranno aperti per le prossime tre settimane. Lo spettacolo pirotecnico e gli eventi sugli Champs Elysees alla vigilia della notte sono stati cancellati.

SpagnaLe celebrazioni di Capodanno sono state cancellate in quasi tutte le principali città, mentre le famose “Campanadas” (dove suonano le campane per il nuovo anno) sono state cancellate in 9 delle 10 città più grandi del paese. Solo Madrid terrà un piccolo evento nella famosa Puerta del Sol, dove il numero di spettatori è limitato a 7.000, e non si vede molto perché nel 2019 prima dell’epidemia, cioè, il numero di spettatori ha raggiunto i 30.000.



Italia: Tutte le celebrazioni pubbliche del nuovo anno sono state bandite. schietto e categorico. Infatti, dal 10 gennaio in Italia, le misure sono state inasprite sui non vaccinati.

Stati Uniti d’AmericaFesteggiare il nuovo anno a Times Square a New York è una delle immagini che tutti abbiamo visto. Non è niente come un marchio per oggi. Ma quest’anno le cose andranno diversamente. Agli eventi parteciperanno 15.000 persone (prima della pandemia, Times Square era gremita da 60 e 65.000 persone in questo giorno) che infatti dovranno avere un certificato di vaccinazione.

Eurostat – Dove hanno speso più soldi le famiglie nell’UE nel 2020 – cosa hanno fatto i greci?