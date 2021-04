Coordinamento delle restrizioni in Germania

Il parlamento tedesco ha approvato all’unanimità misure che saranno attuate in tutto il paese in tempi di pandemia a determinate condizioni. Episodi di protesta.

Con il voto dei partiti al governo, il parlamento tedesco ha votato per modificare la legge sulla prevenzione e il controllo delle infezioni. Le modifiche sono state respinte dai Liberali e dal partito di Sinistra e Alternativa per la Germania (AfD), mentre i Verdi hanno votato in bianco. Gli emendamenti consentono per la prima volta di imporre misure uniformi in tutta la Germania: restrizioni alle comunicazioni, divieti di circolazione, chiusura di scuole e negozi. Poiché gli emendamenti trasferiscono le responsabilità degli Stati allo Stato centrale, è necessaria anche l’approvazione del Consiglio federale in cui gli Stati sono rappresentati. Accordi simili sono stati presi negli ultimi mesi dalla cancelliera Angela Merkel e dai primi ministri dei sedici Stati. Ma poi i paesi hanno perseguito i propri programmi, che hanno suscitato critiche nell’opinione pubblica tedesca.

Adeguamenti

Le misure restrittive decise oggi dal Parlamento verranno applicate nei governatorati e nelle grandi città, quando l’indice positivo per tre giorni consecutivi supera i 100 casi ogni 100.000 residenti entro sette giorni. In questo caso, si applicherà, tra l’altro, quanto segue:

– Il traffico è vietato dalle 22:00 alle 5:00 con poche eccezioni,

– limitare le comunicazioni private in una casa con una persona da un’altra (ad eccezione dei bambini fino a 14 anni),

– Possono partecipare ai funerali fino a 30 persone,

Hotel e ristoranti restano chiusi.

– Ad eccezione dei negozi di alimentari e cosmetici e delle librerie, sarà consentito visitare altri negozi al dettaglio con un test Coronavirus negativo.

L’indice di positività è diverso nel caso delle scuole. Una volta che i casi in una regione superano i 165 per 100.000 abitanti entro sette giorni, verranno chiusi il giorno successivo. Sono escluse le scuole per anziani e di istruzione speciale.

Proteste e manifestazioni di opposizione

Per giustificare la loro posizione sul voto per i bianchi, i Verdi hanno sostenuto che dovrebbero essere imposte misure più severe per combattere la pandemia. La risposta del governo è “lenta” e le misure “inefficaci”. Altri partiti di opposizione hanno respinto il disegno di legge per vari motivi. La sinistra ha criticato le restrizioni scolastiche perché sono più rigide degli affari. I liberali ritenevano che le restrizioni fossero incompatibili con i diritti e le libertà dell’individuo stabiliti nella costituzione. Il partito nazionalista Alternativa per la Germania ha accusato il governo di cercare di “isolare metà delle persone”.

Mentre il parlamento era in seduta, più di 8.000 persone hanno preso parte a una manifestazione contro l’inasprimento delle restrizioni e la politica antiepidemica del governo. Dopo un po ‘, la polizia ha annunciato che si stavano sciogliendo, ovviamente, perché molti manifestanti hanno violato le norme di protezione o indossavano maschere e non hanno osservato le distanze sociali. Poi i manifestanti hanno lanciato bottiglie alla polizia e alcuni hanno cercato di attraversare i posti di blocco per raggiungere il palazzo del parlamento. La polizia ha usato spray al peperoncino e dozzine sono state arrestate.

Panagiotis Coparanes, Berlino

Fonte: L’onda tedesca