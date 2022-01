Cities: Skylines riceverà un aggiornamento gratuito insieme al DLC dell’aeroporto

Accesso Città: DLC per Airports Skylines Coincide con un bel aggiornamento per costruttore di città Il gioco di base. L’aggiornamento gratuito aggiunge alcune nuove modifiche all’IA e opzioni di personalizzazione che saranno benvenute a tutti i giocatori di Cities: Skylines, indipendentemente dal fatto che acquistino o meno il nuovo DLC.

Innanzitutto, l’IA dell’aereo è stata aggiornata su tutta la linea, il che ha migliorato il comportamento dell’aereo nel gioco base. Non dovresti vedere aerei che volano all’infinito sulla tua città, trasporteranno più passeggeri su ogni volo. Questo vale per qualsiasi veicolo di trasporto di massa in arrivo da fuori città: vedrai meno viaggi frequenti, ma con più passeggeri per viaggio.

Tutti vedranno anche alcune nuove opzioni per la personalizzazione. Sarai in grado di cambiare gli alberi lungo le strade per la prima volta, semplicemente selezionando un albero nell’elenco dei paesaggi e quindi facendo clic sulla parte della strada circondata da alberi in cui desideri utilizzare quell’albero invece dell’albero predefinito. In questo modo potrai trasformare i giovani aceri in palme più alte. Il cambio degli alberi è sempre gratuito, il costo degli alberi viene conteggiato nel costo delle strade su cui compaiono.

Ecco un riassunto video di City Planner Plays:

Avrai anche più alberi tra cui scegliere, poiché la patch aggiunge 14 nuove risorse paesaggistiche dal prolifico Cities: il mod di Skylines MrMaison.

C’è anche di più: l’aggiornamento ti consentirà di assegnare veicoli personalizzati a ciascuno degli edifici di servizio della tua città. C’è un nuovo pulsante nella dashboard dell’edificio in cui potrai scegliere tra tutti i modelli di auto personalizzati che desideri utilizzare, oppure puoi impostarli su casuale.

Un’altra bella novità che colpisce la patch è un nuovo sistema per l’acquisto e la vendita di terreno paesaggistico. Non devi scavare enormi fosse o costruire grandi cumuli se vuoi livellare un’area o fare altri lavori di abbellimento su larga scala: ora puoi acquistare qualsiasi terreno extra di cui hai bisogno e venderne uno in più.

Cities: Il DLC Skylines Airports arriverà il 25 gennaio e contemporaneamente verrà lanciato l’aggiornamento gratuito.