L’app Foto in iOS 17 può identificare un’ampia gamma di simboli, inclusi i simboli del bucato che vedi sulle etichette dei vestiti. Come notato prima storie macFederico VitesseSe scatti una foto di un tag con i simboli del bucato, verrà contrassegnato dalla ricerca visiva e potrà essere toccato per tradurre il simbolo.



L’iPhone fornirà una spiegazione per ogni simbolo sul tag, con un clic sulla spiegazione in grado di fornire maggiori informazioni dal sito Web fornito da Apple. Apple ottiene informazioni per le istruzioni di lavaggio da una piattaforma di navigazione online gestita dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

Visual Lookup sembrava riconoscere tutti i codici di lavanderia che abbiamo testato, comprese le temperature della lavatrice, i consigli sulla candeggina, le restrizioni sull’asciugatura, le temperature di stiratura e altro ancora. Dovrebbe riconoscere quasi tutti i segni di bucato, ma tieni presente che l’immagine deve essere leggermente ingrandita affinché iPhone‌ rilevi i simboli.



Visual Lookup può anche rilevare le icone dei veicoli sui cruscotti dei veicoli, quindi sembra che Apple abbia tranquillamente aggiunto il supporto di Visual Lookup per molte icone comuni che potresti incontrare nella tua vita quotidiana.

Altre funzionalità dell’app ‌iOS 17 Photos‌ includono il riconoscimento degli animali domestici, il ritaglio con un tocco, adesivi animati realizzati con Live Photos, ricerche di ricette basate su foto di cibo e altro ancora. Un elenco completo delle funzionalità di iOS 17 è disponibile nel nostro riepilogo di iOS 17.