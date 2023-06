Noctua rilascia il Direct Die Kit per le CPU Delidded Ryzen 7000

Noctua ha annunciato un kit unico progettato per consentire l’installazione dei dispositivi di raffreddamento dell’azienda sui processori AMD Ryzen serie 7000. Il kit NM-DD1, che può essere ordinato dall’azienda o stampato internamente in 3D, è stato progettato in collaborazione con Roman ‘der8auer ‘ Hartung, specialista leader nell’aggiornamento della frequenza operativa e del raffreddamento.

Un modo efficace per migliorare il raffreddamento dei processori della serie Ryzen 7000 di AMD overcloccati prevede la rimozione degli heat spreader integrati (un processo noto come delidding) e il collegamento dei sistemi di raffreddamento direttamente ai loro die CCD. Questo di solito riduce la temperatura della CPU da 10°C a 15°C, ma in alcuni casi può scendere fino a 20°C, secondo Noctua. Abbassare la temperatura della CPU di un margine così elevato può consentire ai proprietari di sfruttare capacità di overclock più elevate, aumentare i boost clock o semplicemente consentire di ridurre la velocità delle ventole e quindi godersi il silenzio.

Il problema è che i dispositivi di raffreddamento standard non sono progettati per l’uso con CPU risolte, motivo per cui Noctua ha rilasciato la sua suite. Il kit NM-DD1 include distanziatori posizionati sotto le staffe di montaggio del dissipatore di calore per compensare l’altezza IHS rimossa e viti estese personalizzate per reinstallare le staffe con i distanziatori in posizione.

Sebbene il kit semplifichi notevolmente il processo di raffreddamento di una CPU trapuntata AM5, ci sono ancora preoccupazioni sul processo poiché il disimballaggio è un processo rischioso e annulla la garanzia. Inoltre, tutto l’hardware aggiuntivo richiesto per il processo di partizionamento deve essere ottenuto separatamente.

Per migliorare ulteriormente il raffreddamento dei processori AM5 di AMD, Noctua afferma che il suo NM-DD1 può essere accoppiato con le guide di montaggio AM5 recentemente introdotte da Noctua, che potrebbero abbassare la temperatura di 2 gradi Celsius.

Il kit NM-DD1 può essere acquistato dal sito Web Noctua per € 4,90. In alternativa, i clienti possono creare pause di gruppo a casa utilizzando la stampa 3D, con file STL disponibili su Printables.com. Il montaggio richiederà quattro viti M3x12 (per NM-DDS1) o una vite M4x10 (per NM-DDS2).

“Il dissipatore di calore diretto e il raffreddamento del die invalideranno la garanzia della tua CPU e comporteranno un certo rischio di danneggiarla, quindi questo non è sicuramente per tutti”, ha affermato Roland Mossig (CEO di Noctua). “Tuttavia, i guadagni in termini di prestazioni da ottenere sono semplicemente sbalorditivi, in genere nell’intervallo di 10-15°C, ma in alcuni casi abbiamo visto miglioramenti di quasi 20°C con i nastri di fissaggio sfalsati, quindi siamo fiduciosi che questa sia un’opzione interessante. Per utenti appassionati. Grazie a Roman per aver collaborato con noi per consentire ai clienti di eseguire questa entusiasmante procedura di messa a punto con i nostri dissipatori per CPU!”