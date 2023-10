COME UTILIZZARE IL METODO DEL PALLONCINO PER OTTENERE IL MEGLIO SUPER BASSO – BOROX

Scopri come utilizzare il metodo del palloncino per ottenere un fantastico seno inferiore!

Lo sviluppo della parte inferiore del torace può essere difficile per alcuni individui a causa di una combinazione di fattori anatomici, scelta degli esercizi e metodi di allenamento. In primo luogo, l’anatomia dei muscoli del torace, in particolare del grande pettorale, gioca un ruolo importante. Il torace è diviso nelle parti superiore, media e inferiore e la parte inferiore del torace è spesso un’area di crescita ostinata. La predisposizione genetica può influenzare la distribuzione delle fibre muscolari e la facilità con cui una particolare area risponde all’allenamento. Alcuni individui possono avere naturalmente una maggiore proporzione di fibre muscolari nella parte superiore del torace, rendendo relativamente più facile la crescita, mentre la parte inferiore del torace può rimanere indietro in termini di ipertrofia.

La selezione degli esercizi è un altro fattore che contribuisce alle difficoltà nello sviluppo della parte inferiore del torace. Molte persone si concentrano principalmente sulle tradizionali flessioni piatte, che colpiscono principalmente la zona centrale e superiore del torace. Per colpire efficacemente la parte inferiore del torace, è necessario incorporare esercizi che si concentrano sulla parte inferiore del muscolo toracico. Esercizi inclinati, come la panca inclinata e la pressa con manubri inclinati, possono aiutare a spostare l’attenzione sulla parte inferiore del torace. Inoltre, gli esercizi inclinati, come le distensioni su panca o i dip, sono particolarmente efficaci per colpire la parte inferiore del torace, ma a volte vengono trascurati a favore di variazioni piatte o oblique.

Anche i metodi e la forma di allenamento svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo della parte inferiore del torace. Una cattiva forma durante gli esercizi può portare a un impegno muscolare inefficiente e a una stimolazione insufficiente della parte inferiore del torace. Gli individui potrebbero non raggiungere l’intervallo di movimento o contrazione necessario durante gli esercizi, limitando l’efficacia dei loro esercizi. Incorporare una varietà di esercizi per il torace con la forma corretta, concentrandosi sulla connessione mente-muscolo e aumentando gradualmente la resistenza nel tempo, può contribuire a uno sviluppo del torace più equilibrato, inclusa la zona inferiore del torace, spesso difficile.

Come costruire i muscoli due volte più velocemente

Allora, qual è questo metodo con il palloncino che promette di potenziare la parte inferiore del torace fino a dargli una forza sovrumana? È allora che ci affidiamo alla conoscenza di Troy Adachon.

Adashun È il co-fondatore della società di lifestyle e fitness Alpha Lion e ha creato Enorme seguito su YouTube Con i suoi consigli ed esercizi sportivi.

Vedi di seguito tutto ciò che devi sapere sull’utilizzo del metodo del palloncino per colpire la parte inferiore del torace e migliorare il tuo aspetto.

Come utilizzare il metodo del palloncino per ottenere una parte inferiore del seno favolosa

Troy Adashon stava con sicurezza davanti alla telecamera, rivolgendosi al suo pubblico con una punta di entusiasmo nella voce. “Okay ragazzi,” iniziò, “date un’occhiata a questa linea inferiore del torace qui. Ora, la maggior parte di voi sta facendo esercizi per i pettorali, ma state davvero facendo lavorare le fibre muscolari della parte inferiore del torace? Le distensioni su panca e le distensioni su panca inclinata sono fantastiche, ma scolpire la linea del torace La parte inferiore richiede un approccio diverso. Nel video di oggi ti guiderò attraverso i tre migliori esercizi per la parte inferiore del torace che recluteranno quelle fibre ostinate della parte inferiore del torace.

Troy è passato alla modalità allenatore, guidando i suoi spettatori attraverso le sfumature del primo allenamento. “Ora, l’ho fatto con Carlo Vetro Di recente, se eseguito correttamente, questo potrebbe essere l’unico esercizio per la parte inferiore del torace di cui hai bisogno. La chiave è rimanere a un livello di stress. Non chiudere in alto. Mantenendo la tensione, sposti l’attivazione dai tricipiti alla parte inferiore del torace, aumentando i guadagni. Puoi anche provare i dip ponderati nella stessa forma per un allenamento straordinario.

Troy ha poi approfondito il secondo esercizio, dimostrando due varianti del cavo volante dall’alto verso il basso. “Guarda questo”, ha spiegato, alternando gli attori da sinistra a destra e da destra a sinistra. “Lo senti? Colpisce perfettamente le fibre muscolari della parte inferiore del torace. Ecco un’altra variante con un’inclinazione in avanti un po’ esagerata e i palmi rivolti l’uno verso l’altro. Tienilo sotto controllo e senti la pressione. Cerca di rimanere 30 o 45 secondi sotto il tensione per ottenere il massimo beneficio.

Ha continuato con un cenno a chi non aveva il sedile inclinato, offrendo alternative. “Se non disponi di una panca inclinata, non preoccuparti. Puoi comunque allenare la parte inferiore del torace utilizzando una panca inclinata o una macchina per dip. Rallenta la parte eccentrica per un ulteriore consumo muscolare. Se sei a corto di attrezzatura, puoi usare una macchina per trazioni per ottenere un effetto simile.

Troy ha concluso con un piano di allenamento strategico: “Per migliorare l’allenamento della parte inferiore del torace, prova a incorporare questi movimenti. Inizia con dip con carico per 8-10 ripetizioni, quindi passa a sollevamenti al cavo dall’alto al basso per 30 o 45 secondi sotto tensione. Fine forte con un press basso, concentrandosi su una porzione eccentrica lenta. Massimizza questi tre modi scientifici in cui il tuo corpo costruisce i muscoli.

Per vedere tutte queste informazioni fornite dallo stesso Adashun, clicca sul video qui sotto.

Avere una parte inferiore del torace forte e definita offre una serie di benefici fisici ed estetici che contribuiscono alla forma fisica e al benessere generale. Ecco molti vantaggi:

Estetica equilibrata: Un sottoseno ben sviluppato contribuisce a conferire al seno un aspetto equilibrato e simmetrico. Completa la parte superiore e centrale del torace, esaltando la bellezza generale e creando un corpo più scolpito. Migliora la definizione del torace: Una parte inferiore del torace forte migliora la definizione e la separazione dei muscoli, fornendo un aspetto scolpito e dettagliato all’area del torace. Questo può essere particolarmente attraente per le persone che si concentrano sul raggiungimento di un fisico muscoloso ed esteticamente gradevole. Forza funzionale: Lo sviluppo della parte inferiore del torace contribuisce alla forza complessiva del torace, essenziale per vari movimenti funzionali nella vita quotidiana. Ciò include attività come spingere, sollevare e trasportare oggetti, migliorando la forza funzionale e le capacità fisiche. Migliorare le prestazioni atletiche: Gli atleti, soprattutto quelli che praticano sport che richiedono forza e potenza nella parte superiore del corpo, possono trarre beneficio da una parte inferiore del torace forte. Una maggiore forza in quest’area contribuisce a migliorare le prestazioni in attività come lanciare, oscillare e contrastare. Prevenzione degli infortuni e postura: Un torace equilibrato, compresa una parte inferiore del torace forte, può contribuire a migliorare la postura promuovendo l’equilibrio muscolare tra il torace e la parte superiore del corpo. Questo, a sua volta, può aiutare a prevenire lesioni associate a squilibrio muscolare e cattiva postura. Diversità negli esercizi: Il rafforzamento della parte inferiore del torace apre una varietà di opzioni di esercizio. Gli individui con una parte inferiore del torace forte possono partecipare attivamente ad esercizi come distensioni su panca, dip e alcune forme di flessioni, aggiungendo varietà alla loro routine di esercizi. Aumentare il metabolismo e la perdita di grasso: Costruire massa muscolare, inclusa la parte inferiore del torace, può aumentare il metabolismo. Questo aumento del tasso metabolico può contribuire alla perdita di grasso e a una gestione del peso più efficace, poiché i muscoli hanno bisogno di energia anche a riposo. Fiducia e autostima: Avere una parte inferiore del torace forte e definita può avere un impatto positivo sulla fiducia e sull’autostima di un individuo. I cambiamenti fisici nell’aspetto e nel senso di realizzazione derivanti dal raggiungimento degli obiettivi di fitness contribuiscono a un’immagine di sé positiva.

Incorporare esercizi mirati per la parte inferiore del torace in una routine di esercizi generale può fornire questi benefici, promuovendo miglioramenti sia estetici che funzionali nello sviluppo generale del torace.

Se hai poco tempo o sei in viaggio e non puoi andare in palestra, puoi comunque allenare la parte inferiore del torace utilizzando esercizi a corpo libero come:

Pagamenti rifiutati: Come implementare: Posiziona i piedi su una superficie elevata, creando una posizione verso il basso. Mettiti in posizione di plancia con le mani leggermente più larghe della larghezza delle spalle. Abbassa il petto verso il pavimento piegando i gomiti, mantenendo il corpo in linea retta. Spingi indietro fino alla posizione iniziale, impegnando la parte inferiore del torace.

Tuffi: Come implementare: Usa barre parallele o superfici robuste alla larghezza delle spalle per sostenere il tuo corpo. Con le braccia completamente distese, abbassa il corpo piegando i gomiti finché la parte superiore delle braccia non è parallela al pavimento. Spingiti indietro fino alla posizione iniziale, concentrandoti sulla contrazione della parte inferiore del torace.

Flessioni inclinate: Come implementare: Appoggia le mani su una superficie elevata, come una panca o una scala. Mettiti in posizione di plancia con le mani sotto le spalle. Abbassa il petto verso la superficie rialzata, mantenendo una linea retta dalla testa ai talloni. Spingi verso l’alto, impegnando la parte inferiore del torace.

Pettorale a corpo libero: Come implementare: Sdraiati sulla schiena con le braccia distese orizzontalmente. Unisci le mani davanti al petto, concentrandoti sulla contrazione della parte inferiore del torace. Ritorna lentamente alla posizione di partenza, controllando il movimento.

Flessioni del luccio: Come implementare: Inizia nella posizione del cane discendente con le mani sul pavimento e i fianchi sollevati. Abbassa la testa verso il pavimento piegando i gomiti e mantenendo le gambe dritte. Spingiti indietro fino alla posizione iniziale, concentrandoti sull’impegno della parte inferiore del torace.



Nota: è essenziale mantenere la forma corretta durante questi esercizi per colpire efficacemente la parte inferiore del torace e prevenire lesioni. Regola la difficoltà di questi esercizi in base al tuo livello di forma fisica e aumenta gradualmente l’intensità man mano che la tua forza migliora. Inoltre, consulta sempre un professionista del fitness o un operatore sanitario prima di iniziare una nuova routine di esercizi, soprattutto se soffri di condizioni di salute preesistenti.

