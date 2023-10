Il problema di offerta/spesa di Google Ads è stato risolto dopo circa 3 giorni

Google ha risolto un problema di visualizzazione e spesa di Google Ads iniziato mercoledì mattina e continuato per circa tre giorni.

Google ha pubblicato Aggiornato alle 17:28 ET di oggi dicendo: “Il problema di Google Ads è stato risolto. Ci scusiamo per l’inconveniente e ti ringraziamo per la pazienza e il supporto continuo”.

Il problema è iniziato l’11 ottobre alle 00:59 ET.

Cosa ha detto Google? Un portavoce di Google ha dichiarato in una nota:

“Siamo a conoscenza di un problema che incide sull’offerta/spesa per le campagne pubblicate su Google Ads.”

“Questa è una nota di ringraziamento per confermare che il problema è oggetto di indagini attive.”

Perché ci interessa? Ti consigliamo di controllare il tuo account Google Ads per vedere se sono presenti anomalie nel tuo account e parlare con Google di eventuali rimborsi o aggiustamenti necessari.