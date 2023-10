Il registratore portatile a 4 tracce Zoom R4 MultiTrack dispone di effetti integrati

Zoom ha introdotto R4 MultiTrak, un registratore audio portatile con registrazione float a 32 bit, effetti incorporati, registrazione multitraccia e pattern di batteria per il jamming.

R4 MultiTrak dispone di quattro canali di registrazione, due ingressi combo XLR/TS, microfoni integrati di alta qualità, registrazione multitraccia con riverbero ed effetti integrati. Funziona con quattro batterie AA o tramite USB-C, rendendolo estremamente portatile.

Ogni traccia ha un equalizzatore a 3 bande, insieme a opzioni per controllare la nostra gamma audio. Gli effetti integrati offerti sono riverbero e riverbero, rendendolo una soluzione rapida per dare corpo alle idee in movimento.

Andando oltre, Zoom R4 MultiTrak offre ampia compatibilità e flessibilità per gli utenti. Supporta schede microSD fino a 1 TB, il che significa che hai abbastanza spazio di archiviazione per sessioni di registrazione estese.

Inoltre, il registratore è dotato di uno schermo LCD a colori da 2 pollici che semplifica la navigazione attraverso l’interfaccia utente, rendendolo facile da usare ed efficiente per regolazioni e impostazioni rapide.

Zoom, che dovremmo aggiungere è un produttore di tecnologia audio e non una società di tecnologia delle comunicazioni, ha già rilasciato numerosi prodotti di registrazione portatili. Nel 2022 ha lanciato la serie AMS di interfacce audio compatte e robuste.

Se sei alla ricerca di una soluzione di registrazione portatile, potrebbe interessarti anche il registratore audio compatto TP-7 di Teenage Engineering. Questo è progettato per interviste, podcast, memo vocali, esibizioni dal vivo e registrazioni sul campo, piuttosto che per strumenti di registrazione. Ha un sacco di caratteristiche strane e un design straordinario, ma ti costerà $ 1.499.

Tuttavia, lo Zoom R4 MultiTrak costerà circa € 219 / £ 189 / AU $ 230. Il lancio è previsto per il 1° dicembre 2023.

Scopri di più su Ingrandire.