Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G in fase di revisione

La serie Redmi Note 11 è arrivata al quartier generale, quindi diamo un’occhiata a ciascun telefono. In questo articolo, ti presentiamo il Redmi Note 11 Pro 5G, che è quasi identico all’11 Pro, ma con un chipset Snapdragon 695 predisposto per 5G.

https://www.youtube.com/watch?v=6DQC2mgkF_Y

Ecco una rapida occhiata alla serie Redmi Note 11. Redmi Note 11 e 11S sono più piccoli e hanno schermi da 6,43 pollici, mentre la coppia Pro misura 6,67 pollici. Fortunatamente, tutti e quattro sono dotati di una capiente batteria con una capacità di 5000 mAh.

Il Redmi Note 11 Pro 5G viene fornito con tutto ciò di cui hai bisogno in un pacchetto al dettaglio. Bene, praticamente tutto: ottieni un cavo USB, un caricabatterie da 67 W e una custodia. Ma non è disponibile una protezione per lo schermo, ed è presente con gli altri tre dispositivi della serie Note 11.









Sblocca la scatola Redmi Note 11 Pro 5G

Il Redmi Note 11 Pro 5G ha un pannello posteriore piatto opaco che protegge dalle impronte digitali e si sente benissimo al tatto. I lati sono uniformemente piatti e opachi, completando un pacchetto morbido e liscio al tatto.

Il telefono pesa 202 grammi, ma ottieni una batteria abbastanza grande e un grande schermo da 6,67 pollici. È Super AMOLED 1080p con supporto 120Hz e grande luminosità e contrasto.

Ci sono molte cose di cui discutere nella nostra recensione completa di Redmi Note 11 Pro 5G, come le prestazioni della fotocamera e della batteria. Resta sintonizzato per questo!