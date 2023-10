Modem 5G più veloce, Wi-Fi 7 e banda larga migliore

Apple ha appena lanciato l’iPhone 15, ma già si stanno diffondendo sul web alcune voci sull’iPhone del prossimo anno. Questa volta, l’analista Jeff Pu di Haitong International Securities ha rivelato alcuni dettagli su cosa aspettarsi dall’iPhone 16 Pro. Secondo Pu, il dispositivo sarà dotato di un modem 5G più veloce, Wi-Fi 7 e di un nuovo obiettivo ultra-wide sul retro.

Previsioni iPhone 16

In una nota agli investitori, vedilo 9to5Mac, Bo discute le sue aspettative per la gamma iPhone 16 basandosi sulle sue fonti nella catena di fornitura di Apple. Per quanto riguarda il display, i nuovi iPhone saranno più grandi di 0,2 pollici rispetto agli attuali 6,1 e 6,7 pollici. Gli analisti Ming-Chi Kuo e Ross Young avevano già riferito che l’iPhone 16 sarebbe arrivato in dimensioni più grandi.

Con l’arrivo del normale iPhone 16 Pro in una dimensione più grande, Apple sarà in grado di inserire lo stesso obiettivo quad-prisma per lo zoom ottico 5x offerto con iPhone 15 Pro Max Sul modello Pro più piccolo. Jeff Pu ribadisce che sia i modelli Pro che Pro Max saranno dotati di un obiettivo quad-prismatico da 12 MP per uno zoom migliore.

Il rapporto rileva inoltre che Apple sta pianificando di aggiornare i modelli Pro con un nuovo obiettivo ultra-wide, un componente che è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’iPhone 13 Pro. L’obiettivo ultra grandangolare sui modelli iPhone 16 Pro avrà un nuovo sensore da 48 megapixel, che rappresenta un enorme salto rispetto all’attuale sensore da 12 megapixel.

Wi-Fi e 5G più veloci

L’iPhone 16 Pro sarà dotato del nuovo chip A18 Pro, anch’esso progettato utilizzando un processo a 3 nm, come l’A17 Pro. Il nuovo chip manterrà gli 8GB di RAM degli attuali iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Tuttavia, per quanto riguarda la connettività, l’iPhone 16 Pro sarà in grado di raggiungere velocità più elevate, sia su Wi-Fi che su 5G. Pu prevede che i nuovi iPhone saranno dotati del modem Snapdragon X75 di Qualcomm, che raggiunge velocità di download 5G fino a 7,5 Gbps grazie al nuovo standard “5G Advanced”.

Mentre l’iPhone 15 Pro è il primo a offrire il supporto per il Wi-Fi 6e, l’iPhone Pro del prossimo anno potrebbe avere il Wi-Fi 7. L’ultimo standard Wi-Fi raggiunge velocità fino a 46 gigabit al secondo, quattro volte più veloci. -Fi6.

E il normale iPhone 16?

Per il modello normale di iPhone 16, Jeff Pu nota che Apple manterrà solo due obiettivi della fotocamera posteriore (senza zoom ottico) e l’obiettivo ultra-wide manterrà il suo sensore da 12 megapixel senza autofocus e macro.

Si prevede inoltre che Apple offra una versione meno potente del chip A17 per l’iPhone 16 invece di utilizzare l’A17 Pro. Questa versione sarà dotata di 8 GB di RAM (contro i 6 GB di RAM dell’A16 Bionic) e nessun aggiornamento del modem 5G. Mentre l’iPhone 16 Pro avrà il supporto Wi-Fi 7, l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus riceveranno un aggiornamento più sottile al Wi-Fi 6e.

Si prevede che Apple presenterà i nuovi iPhone a settembre del prossimo anno, quindi i piani potrebbero cambiare da oggi ad allora.