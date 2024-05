Grab ripristina la prenotazione anticipata in Malesia

Successivamente, Grab ha ripristinato la possibilità di prenotare in anticipo i viaggi in aeroporto La funzione è stata disabilitata l'anno scorso. Si presenta sotto forma diPrenota in anticipo la tua betache è stato sperimentato per la prima volta a Singapore a marzo e da allora si è espanso fino a includere Giakarta, Bangkok e Ho Chi Minh City, con Manila e la Klang Valley che hanno ottenuto una forma limitata della beta che si applica solo ai voli aeroportuali.

La funzionalità avanzata consente agli utenti di prenotare un viaggio con un anticipo compreso tra due ore e sette giorni. Inoltre, l'app afferma di fornire una garanzia di ritiro puntuale poiché l'autista arriverà in orario o in anticipo. Nei casi in cui potresti arrivare in ritardo all'incontro con l'autista, è previsto un periodo di grazia di 15 minuti.







Per le cancellazioni, consentono ai clienti di cancellare gratuitamente fino a un'ora prima del volo programmato, ma per cancellazioni tardive verrà addebitata una commissione di programmazione. Inoltre, tieni presente che puoi solo programmare viaggi A KLIA 1 e 2 in anticipo, n da Aeroporti.

Poiché la funzionalità è ancora contrassegnata come “beta”, non è ancora chiaro se la prenotazione anticipata sia destinata a durare. In alcune città, le prenotazioni programmate prevedono un'assicurazione personale avanzata contro gli infortuni, ma questo non sembra essere il caso in Malesia.