Acer presenta il laptop Swift 14 AI, il suo primo computer CoPilot+

Acer ha presentato il suo laptop Swift 14 AI, il primo della serie di personal computer Copilot+, sviluppato in collaborazione con Microsoft e Qualcomm Technologies, Inc. Questo lancio rappresenta una pietra miliare nell’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale nel sistema operativo Windows 11, promettendo una nuova era di esperienze utente e maggiore produttività.

Alimentato dallo Snapdragon Il dispositivo supporta fino a 32 GB di memoria LPDDR5X-8533 e fino a 1 TB di SSD NVMe PCIe Gen 4, garantendo prestazioni di sistema elevate per carichi di lavoro multitasking.

Riflettendo le sue capacità all'avanguardia, Swift 14 AI presenta un'icona AI unica sulla copertina e un indicatore di attività sul touchpad. Il laptop è dotato di un display IPS WQXGA da 14,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto della gamma di colori sRGB al 100% ed è disponibile con opzioni touchscreen. Include anche una webcam IR QHD da 1440p con un triplo array di microfoni e otturatore per la privacy, che supporta gli strumenti di conferenza AI di Acer in Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0.

Swift 14 AI include Windows Hello per l'accesso biometrico e il riconoscimento facciale, garantendo un accesso rapido e sicuro. La sostenibilità è un obiettivo chiave, poiché il dispositivo utilizza plastica PCR, viene spedito con un imballaggio riciclabile al 100% ed è certificato EPEAT Gold. Dispone inoltre di connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, che offre velocità fino a 5,8 Gbps e bassa latenza di rete, oltre a più porte USB per una maggiore flessibilità.

L'Acer Swift 14 AI (SF14-11) sarà disponibile in Nord America a luglio a partire da 1.099 dollari e in EMEA a giugno a partire da 1.499 euro.