Principali notizie: iPhone 14 giallo la prossima settimana? E voci su iPhone SE 4, iPhone 15 e altro ancora

Sembra che potremmo assistere all’introduzione di un nuovo prodotto Apple la prossima settimana e, sulla base di voci e tempistiche, sembra che potrebbe trattarsi di un nuovo colore per iPhone.



Continuiamo anche a sentire voci sulla gamma di iPhone 15 in arrivo entro la fine dell’anno e persino sull’iPhone SE di quarta generazione, quindi continua a leggere per tutti i dettagli su quelle storie e altro ancora!

Fonti: Apple Planning Product Brief La prossima settimana iPhone 14 dovrebbe essere lanciato in giallo

Una voce dal sito di microblogging cinese Weibo afferma che Apple intende lanciare l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus in giallo come componente aggiuntivo di metà ciclo, e abbiamo sentito che Apple sta pianificando un briefing la prossima settimana, quindi è probabile che per il lancio.



Per riferimento, Apple ha rilasciato i colori verdi per iPhone 13 a metà del ciclo l’8 marzo dello scorso anno, quindi i tempi sono in linea con un nuovo colore per iPhone, ma l’argomento del briefing della prossima settimana deve ancora essere rivelato.

Kuo: Nuovo iPhone SE con display OLED da 6,1 pollici e chip Apple 5G pianificato

Le voci sul futuro dell’iPhone SE economico di Apple sono tornate di nuovo, con l’analista Ming-Chi Kuo che afferma che Apple ha riprogettato l’imminente modello di quarta generazione, anche se non è probabile che venga rilasciato fino al prossimo anno.



Secondo Kuo, l’iPhone SE di prossima generazione sarà simile all’attuale iPhone 14, incluso un display OLED da 6,1 pollici. Potrebbe anche adottare il chip 5G interno di Apple, che è in fase di sviluppo da diversi anni poiché Apple ha cercato di liberarsi da Qualcomm come fornitore di chip per cellulari.

I cavi USB-C per iPhone 15 senza badge MFi potrebbero avere limiti di trasferimento dati e ricarica

Mentre Apple dovrebbe sostituire la porta Lightning con una porta USB-C sulla gamma iPhone 15 entro la fine dell’anno, la società potrebbe ancora limitare la funzionalità di cavi e accessori che non sono certificati nell’ambito del suo programma MFi.



Il programma MFi di Apple utilizza uno speciale chip di autenticazione sugli accessori certificati per garantire che siano autentici e rassicurare i clienti che i prodotti sono sicuri da utilizzare con i loro dispositivi Apple. Tuttavia, l’autenticazione può essere utilizzata anche per limitare la funzionalità di accessori non MFi come il trasferimento dati e/o la velocità di ricarica.

Secondo il leaker “ShrimpApplePro”, il partner di produzione di Apple, Foxconn, sta già procedendo con la produzione di massa di cavi e accessori USB-C nell’ambito del programma MFi di Apple.

Tutto nuovo in iOS 16.4 Beta 2: modifiche ad Apple Books, segnalibri classici di Apple Music, Apple Pay in Corea del Sud e altro ancora

Questa settimana Apple ha rilasciato il secondo sviluppatore e le beta pubbliche per il prossimo aggiornamento di iOS 16.4 e abbiamo individuato alcune modifiche aggiuntive rispetto alla prima beta.



Notevole tra le modifiche è il ritorno dell’animazione “arricciatura” che gira le pagine in Apple Books che è stata rimossa in iOS 16.0. Il codice nella nuova beta indica anche che Apple si sta avvicinando al rilascio dell’app Apple Music Classical promessa, mentre ci sono alcune modifiche aggiuntive nell’app Impostazioni sotto la copertura del dispositivo AppleCare e Always On Display.

L’iPhone 15 Pro Max potrebbe avere una protuberanza della fotocamera più sottile e un ingombro ridotto

L’iPhone 15 Pro Max sarà più spesso del suo predecessore nonostante una lunghezza e una larghezza leggermente ridotte, ma potrebbe offrire un gruppo fotocamera posteriore meno prominente, secondo i rendering e le dimensioni CAD recentemente condivisi.



Secondo le dimensioni trapelate da “Ice Universe”, l’impronta dell’iPhone 15 Pro‌ Max è di circa 1 mm più piccola in lunghezza e larghezza rispetto a ‌iPhone 14 Pro‌ Max, ma è più spessa del 5%. Le immagini CAD e le dimensioni di accompagnamento indicano che l’iPhone 15 Pro‌ Max presenterà una protuberanza della fotocamera meno prominente di quanto previsto in precedenza, essendo 0,59 mm meno superficiale rispetto all’iPhone 14 Pro‌ Max.

Secondo quanto riferito, Apple ha un team segreto di “startup” che lavora su tecnologie sperimentali per dispositivi futuri

Mentre la scorsa settimana abbiamo appreso che un “gruppo di progettazione esplorativa” segreto all’interno di Apple era riuscito a monitorare in modo non invasivo la glicemia, bloombergQuesta settimana Mark Gorman ha condiviso ulteriori informazioni su come funziona questo gruppo noto come “XDG”.



XDG ha solo poche centinaia di persone e opera come una “startup company” che lavora su una serie di progetti diversi. I membri del gruppo sono organizzati per set di competenze e possono lavorare su più progetti contemporaneamente, ma i membri XDG non sono autorizzati a discutere il proprio lavoro con altri membri del gruppo che non stanno lavorando a quel progetto specifico.

Si dice che il gruppo stia lavorando alla tecnologia di visualizzazione di nuova generazione, all’intelligenza artificiale, alle tecnologie dei processori di fascia bassa, alle batterie per smartphone di nuova generazione e alle funzionalità sanitarie per i dispositivi per cuffie per aiutare le persone con problemi agli occhi.

Notiziario MacRumors

Ogni settimana pubblichiamo una newsletter via e-mail come questa che mette in evidenza le storie principali di Apple, il che lo rende un ottimo modo per ottenere un piccolo riepilogo della settimana che copre tutti gli argomenti chiave che abbiamo trattato e collega le storie correlate insieme per una mostra fotografica.

Quindi, se vuoi avere Le notizie più importanti Come il riepilogo sopra consegnato alla tua casella di posta elettronica ogni settimana, Iscriviti alla nostra Newsletter!