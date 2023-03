Courage Episodio 6 Capitolo due: Il nuovo agente Gekko ha spiegato tutte le abilità

VALORANT Episodio 6 Atto III presenta un nuovo operatore che entra nella mischia. Da Los Angeles, Gekko e i suoi adorabili amici si uniranno alla lista. Ecco cosa devi sapere sul nuovo agente di VALORANT.

Abilità di Geco

Il gruppo Gekko è in qualche modo unico per il modo in cui le sue abilità prendono il nome da ciascuno dei suoi simili. È anche in grado di ripristinare la maggior parte delle sue abilità dopo averle schierate e aver raccolto le loro sfere poiché i suoi poteri sono scaduti.

rotatoria (e): Vertigo è una creatura quasi simile a una tartaruga che Gekko può lanciare in aria. Poi ha le vertigini Scatena accecanti esplosioni di plasma su tutti i nemici nel suo campo visivo. Gekko può recuperare Dizzy quando finisce la sua carica come globo interagibile e La carica vertiginosa si ripristina dopo un breve periodo di raffreddamento.

gregario (x): Wingman è un’adorabile creatura simile a un gufo/pinguino che, una volta liberata, darà la caccia ai nemici e Colpisce il primo nemico che vede con un’esplosione concussiva. all’altezza del suo nome, Wingman può anche disinnescare o impiantare Spike Finché Gekko ha il picco nel suo inventario. come le vertigini, Wingman può anche essere ricaricato Dopo aver trovato la palla interattiva dove è scaduta.

foro della rete (C): Mosh è un piccolo liquame verde che assomiglia a una testa di tanuki che può essere lanciata come una granata (con la possibilità di sparare per gettarla sottoterra). Una volta che Mosh atterrerà, si ripeterà su uno stagno verde ed esploderà nell’area evidenziata.

Colpo (X)Thrash: una creatura ittica corazzata. Quando attivato, si lancerà in avanti e Esplode e cattura tutti i nemici in un piccolo raggio. Thrash può anche essere recuperato come una palla sferica e ottenere un’altra carica dopo il tempo di recupero. Ma a differenza di Wingman e Dizzy, Thrash può essere ripristinato solo una volta.

VALORANT Episodio 6 Atto II inizia il 7 marzo 2023 e con l’annuncio di Gekko, Riot Games ha annunciato che Gekko City, Los Angeles, ospiterà la finale di VALORANT Champions 2023. Le sedi per i VALORANT Champions saranno lo Shrine Auditorium e le finali al il Forum KIA.

All’inizio della prossima settimana pubblicheremo un video dettagliato su Gekko e su come le sue abilità si tradurranno nel gioco, quindi assicuratevi di rimanere sintonizzati qui su IGN per gli ultimi aggiornamenti di VALORANT.

Stella è produttrice di video, conduttrice ed editor presso IGN. Il suo obiettivo di gioco sono gli sparatutto in prima persona competitivi e in precedenza ha recensito Apex Legends, Hyper Scape, Halo Infinite Multiplayer e Battlefield 2042. Ospita regolarmente e grida tornei competitivi di Apex Legends e Halo Infinite quando non è ancora in streaming sul suo canale Twitch. allenamenti. Puoi seguirla su Twitter @ParallaxStella.