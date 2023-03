WhatsApp presto otterrà un’interfaccia di visualizzazione divisa sui tablet Android

L’interfaccia aggiornata si estende anche alle schede Stato e Chiamate. (Fonte immagine: Pixabay)

All’inizio di questa settimana, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha lasciato intendere che la popolare piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp riceverà presto un chatbot simile a ChatGPT. Oltre a queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, gli sviluppatori di WhatsApp sembrano lavorare a una nuova interfaccia a due pannelli per tablet

Un nuovo rapporto di WABetaInfo ci dà un’idea del layout aggiornato di WhatsApp per i tablet. Invece del pannello della chat che occupa l’intero spazio dello schermo, l’interfaccia aggiornata è simile alla versione desktop di WhatsApp in cui l’elenco delle chat è sempre visibile. A quanto pare, la visualizzazione divisa si estende anche alle schede Chiamate e Stato.

Se sei qualcuno che usa WhatsApp su uno schermo grande, questo è un grande passo nella giusta direzione perché la nuova interfaccia consente agli utenti di spostarsi rapidamente tra le chat invece di tornare all’elenco delle chat ogni volta che vogliono cambiare conversazione.

L’interfaccia aggiornata del pannello diviso è ora disponibile nell’ultima beta di WhatsApp. Sembra che la funzione sia attualmente in fase di implementazione, quindi nel caso in cui la nuova interfaccia non sia ancora disponibile sul tuo dispositivo, potresti dover attendere un po’. Di recente, WhatsApp ha introdotto diverse nuove funzionalità come la possibilità di condividere collegamenti di chiamata, pianificare chiamate di gruppo, messaggi salvati e altro ancora.