La modifica di Android Auto mette a portata di mano le informazioni essenziali

Google offre finalmente ai conducenti la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro esperienza con Android Auto, in modo che i widget che utilizzano di più possano essere più vicini al lato del conducente.

L’ultima beta di Android Auto ha l’interfaccia a schermo diviso arrivata a gennaio per abbinarsi all’aspetto di Apple CarPlay. Ora Google fa un ulteriore passo avanti aggiungendo la possibilità di scambiare l’orientamento dei widget.

Gli utenti possono selezionare le impostazioni della marcia nell’unità dell’auto quando sono connessi ad Android Auto e scegliere il menu “Cambia layout”. Da qui, i conducenti potranno scegliere tra “navigazione vicino al conducente” o “media vicino al conducente”.

secondo 9to5GoogleÈ anche possibile modificare questa impostazione sul tuo telefono Android tramite le impostazioni di Android Auto.

Come indica anche il sito, per accedere a questa impostazione dovrai essere un membro del programma beta tester di Android Auto. Tuttavia, probabilmente non passerà molto tempo prima che venga distribuito a tutti gli utenti. Dopotutto, è un cambiamento piuttosto semplice.

Credito immagine: 9to5Google

Le modifiche iniziali apportate da Google si sono concentrate su navigazione, audio e comunicazione con tutti gli aspetti visualizzabili all’interno della nuova interfaccia utente.

Le mappe, ad esempio, sono ora più vicine al lato del guidatore per impostazione predefinita, mentre c’è una nuova scheda multimediale che mostra le copertine degli album e una barra di avanzamento. C’è anche un programma di avvio rapido che semplifica l’avvio di app compatibili e utilizzate di recente.

Le nuove funzionalità includono scorciatoie per rispondere ai messaggi con un solo tocco, suggerimenti per le chiamate intelligenti, promemoria per le chiamate perse e la possibilità di condividere rapidamente un orario di arrivo stimato mentre sei in viaggio. Gli utenti potranno anche effettuare chiamate WhatsApp utilizzando Android Auto su telefoni Samsung o Pixel.

Google afferma inoltre che la nuova esperienza è compatibile con tutti i principali produttori di automobili ed è compatibile con diverse proporzioni del display in auto.