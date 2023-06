Il vino grida in tutta la California al Cab Sav mentre Apple rilascia un nuovo sistema operativo

Crediti immagine: mela

Apple ha rilasciato il suo nuovo Mac OS, chiamandolo Sonoma, dopo la famosa regione vinicola a nord della casa di Apple nella Silicon Valley – Sonoma.

Quando si è trattato di dare un nome a questa versione, ci siamo rivolti ancora una volta al leggendario team di marketing dei prodotti crack di Apple. Le istruzioni erano semplici e chiare: viaggiare in lungo e in largo. Questa ricerca consisteva nell’accumularsi in un minivan, inserendo le parole dei vigneti più incredibili in mappe e Beelining direttamente in una delle regioni vinicole più famose del mondo.

Questo farà incazzare alcuni fan amanti del vino, incluso il sottoscritto. Vedi, non c’è niente di sbagliato in Sonoma, ma se hai intenzione di nominare il sistema operativo dopo di esso I migliori vigneti del mondo…che succede, Apple? Guarda, vedo, Napa è a 10 miglia in macchina dal quartier generale della Apple, e dopo 80 miglia di guida, hai sete e sei pronto per entrare nell’uva.

Questo post ti è stato offerto da una lieve esasperazione e da una modesta quantità di vino per la colazione.

Oh, e non preoccuparti, abbiamo anche una copertura reale della versione di macOS 14 Sonoma da parte di Brian, che si trova a Cupertino, in California, a 86 miglia di auto dalla regione vinicola di Sonoma.