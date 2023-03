Apple ha pubblicato oggi a Nuovo documento di supporto Consente agli utenti di Apple Watch Ultra di sapere che possono ordinare un test della profondità e della tenuta all’acqua da parte di Apple per determinare se il misuratore di profondità e le tenute all’acqua del loro orologio funzionano correttamente.



Il documento descrive un paio di scenari in cui gli utenti potrebbero voler testare i propri orologi, inclusa la garanzia del corretto funzionamento del misuratore di profondità per coloro che fanno affidamento su di esso come le immersioni e il controllo di danni non visibili in caso di impatti sull’orologio.

I proprietari di Apple Watch Ultra‌ possono richiedere un test di profondità e tenuta all’acqua per il proprio dispositivo tramite Apple normale Canali di supporto online. Apple eseguirà un’ispezione visiva dell’orologio per danni visibili e, se il dispositivo appare intatto, testerà le guarnizioni dell’acqua e l’astina di livello.

Gli utenti sono avvisati che danni non visibili possono danneggiare l’orologio e che un test di profondità e una tenuta stagna possono rendere il dispositivo inutilizzabile in tali casi, rendendo necessaria una tariffa di sostituzione a meno che il problema non sia coperto dalla garanzia.

Apple non specifica se è previsto un costo per questo servizio, quindi dovrai verificare con Apple se desideri eseguire i test sul tuo orologio. Dopo aver inviato l’orologio ad Apple, dovrebbe esserti restituito entro sette-dieci giorni lavorativi.