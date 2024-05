Non perdere mai più il telecomando: Google TV introduce la nuova funzionalità Trova il mio telecomando in Android 14 per TV

Secondo quanto riportato da Google, la funzione “Trova il mio telecomando” è finalmente arrivata su alcuni dispositivi Google TV come parte del nuovo aggiornamento Android 14 per la TV. Corpo del robot.

Riferimenti alla funzionalità, che è già disponibile sullo streaming box Walmart Onn 4K TV Pro, sono stati scoperti in un emulatore TV Android 14 inviato agli sviluppatori dopo la sua presentazione alla recente conferenza degli sviluppatori Google I/O, che ha visto importanti annunci tra cui Gemini, Android 15 e altro ancora.

Questa funzionalità, già integrata in alcuni dei migliori dispositivi di streaming come molti dispositivi di streaming Roku, è progettata per trovare un telecomando smarrito emettendo un suono dal telecomando stesso per avvisare gli utenti della sua posizione. Su Onn 4K TV Pro, gli utenti possono premere il pulsante sulla parte anteriore della scatola che attiva questo avviso con un segnale acustico e una luce LED lampeggiante sul telecomando. La ricerca richiede 30 secondi se il telecomando si trova entro 30 piedi dalla scatola di streaming Onn.

Come funziona con altri dispositivi Google TV

Immagine della configurazione di Trova il mio telecomando su Google TV (Credito immagine: AFTVNews)

La funzione Trova il mio telecomando verrà fornita nativamente con i dispositivi TV Android 14 come Google TV, ma non è chiaro se funzionerà con i televisori più vecchi. Se ciò accade, verrà aggiunto tramite un aggiornamento del firmware.

Naturalmente, affinché la funzione funzioni, avrai bisogno anche di un telecomando che contenga un altoparlante e un LED per emettere suoni e luci. Ciò potrebbe indicare aggiornamenti ai progetti remoti sui futuri dispositivi Google TV?

Se Trova il mio telecomando verrà spedito ai dispositivi più vecchi tramite un aggiornamento, si pone la questione se sarà necessario aggiornare il telecomando o se esiste un modo diverso per trovare il telecomando senza audio, ad esempio un LED Clarity più lampeggiante.

Se sei una persona che perde regolarmente il telecomando, questa sarà una funzionalità molto utile: ora non ci resta che vedere come funzionerà, se non del tutto, sull'hardware Google TV esistente.

Iscriviti per ricevere le ultime notizie, recensioni, opinioni, le offerte tecnologiche più interessanti e altro ancora.