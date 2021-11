Google Pixel 6 Pro in realtà non si carica a 30 W

Google Pixel 6 Pro è stato annunciato per caricare circa il 50% in mezz’ora e abbiamo quasi raggiunto quel numero nella nostra recensione (abbiamo ottenuto il 48% in mezz’ora). Tuttavia, abbiamo trovato strano che la batteria da 5.000 mAh del Pixel 6 Pro abbia impiegato quasi due ore per caricarsi completamente con un caricabatterie da 30 W.

Insalata Android Immergiti in profondità ed esegui test di laboratorio sul ciclo di ricarica di Pixel 6 Pro. Registra la corrente effettiva del caricabatterie e identifica i punti in cui il caricabatterie passa a correnti più basse. Questo è un processo normale per qualsiasi smartphone che si ricarica, ma questo test rivela di più sulle effettive velocità di ricarica del Pixel 6 Pro.

Per iniziare, Google non ha mai dichiarato esplicitamente che Pixel 6 Pro fosse effettivamente in grado di caricarsi a 30 W, ma invece l’affermazione del 50% in 30 minuti è “basata sull’utilizzo di un caricabatterie USB-C da 30 W di Google collegato a una presa a muro”, insieme al disclaimer che “i risultati effettivi potrebbero essere più lenti”.

Insalata Android Conferma che la potenza massima assorbita dal caricabatterie sia da Pixel 6 che da Pixel 6 Pro è effettivamente 22W In media 13 watt per la durata del ciclo. I test sono stati condotti non solo con un caricabatterie Google da 30 W, ma anche con alcuni altri adattatori USB-C Power Delivery PPS (sebbene tutte le versioni del Regno Unito).

Nel grafico potenza/tempo, puoi vedere come la carica della batteria inizia a salire in diagonale prima di diminuire gradualmente verso il segno 100. La linea blu mostra che la corrente raggiunge il picco a 22,36 watt prima di scendere a 15 watt intorno al segno del 40%. Mentre ci vuole circa mezz’ora per caricare metà della batteria, la ricarica di metà della batteria richiede meno di un’ora e mezza per caricare il resto del percorso. Insalata Android Indica che Pixel 6 Pro impiega circa un’ora per riempire l’ultimo 15% della batteria.

Google è noto per essere prudente con le abitudini di ricarica della batteria dei Pixel in passato e la batteria del Pixel 6 Pro non si ricarica alla stessa capacità, ad esempio, del Samsung Galaxy S21 Ultra (anch’esso una batteria da 5.000 mAh) con 25 W. cargo. Lui lei Raggiunto il 54% in 30 minuti Ma è stato completamente caricato in appena 1 ora e 11 minuti.

Un approccio conservativo alla ricarica rende meno probabile il riscaldamento del telefono, che si aggira intorno ai 25°C, ma Insalata Android Indica un’altra possibilità che Google abbia optato per batterie più economiche nella serie Pixel 6.

Fonte