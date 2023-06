La BMW i5 Touring, il cui debutto è previsto per il 2025, si distingue come un modello molto entusiasmante. Anche se potrebbe non essere disponibile negli Stati Uniti, il concetto di una spaziosa station wagon sportiva completamente elettrica è innegabilmente accattivante. Nuovo prototipo BMW i5 Touring È stato appena individuato In Germania mostra la sua parte anteriore nascondendo ancora alcuni dettagli del design posteriore. Cape York Green metallizzato caratterizza il rivestimento della base ma con accenti Shadowline più scuri per i fari e le finiture dei finestrini.

La BMW i5 Touring M Performance si distingue per le sue distintive griglie a doppio rene

La variante M Performance della BMW i5 Touring presenterà distintive griglie a doppio rene, abbandonando le barre verticali a favore di doppie lamelle orizzontali accompagnate dal badge M. BMW ha confermato che la versione M ad alte prestazioni adotterà in gran parte il design del rene della M60 . Tuttavia, il modello i5 standard, adornato con le lamelle verticali senza tempo sulla griglia, ha il potenziale per diventare un’opzione più venduta.

Questo mulo di prova presentava anche ruote 938M da 20 pollici con pinze dei freni rosse M Sport. La parte posteriore è ancora mimetizzata ma ci aspettiamo luci posteriori leggermente diverse e, naturalmente, un portellone unico. Rispetto ai modelli della Serie 5 alimentati in modo convenzionale, i modelli i5, comprese le opzioni berlina e station wagon, offrono uno spazio di carico leggermente inferiore. Ciò può essere attribuito al posizionamento della batteria nel pavimento del veicolo.

La BMW i5 Touring 2025 è offerta in due varianti

La BMW i5 Touring sarà offerta in due varianti, almeno inizialmente. La prima è la BMW i5 Touring eDrive40, che ottiene la trazione posteriore e un singolo motore elettrico sull’asse posteriore. La potenza è stimata a 335 cavalli e 295 piedi della libbra di coppia. Ma è capace di più – 317 libbre – usando Sport Boost o Launch Control. La BMW i5 Touring M60 utilizza xDrive, due motori che producono 590 cavalli e 549 lb-ft di torsione (605 con Sport Boost/Launch Control).

La produzione della BMW Serie 5 e della i5 Touring inizierà a marzo 2024 e dovrebbe estendersi fino al 2030-2031. Come sempre, l’introduzione ufficiale al marketing avverrà con qualche mese di anticipo, quindi aspettati una rivelazione completa entro la fine dell’anno. [Top rendering / www.instagram.com/theottle]