Google Authenticator ottiene una funzione di backup su cloud per i token TOTP

Il gigante della ricerca Google lunedì ha svelato un importante aggiornamento per questo 12 anni App di autenticazione per Android e iOS con un’opzione di sincronizzazione dell’account che consente agli utenti di eseguire il backup delle password monouso (OTP) basate sul tempo.TOTP) al cloud.

“Questo cambiamento significa che gli utenti sono protetti meglio dai blocchi e che i servizi possono fare affidamento sul fatto che gli utenti mantengano l’accesso, il che aumenta la comodità e la sicurezza.” Google Christian Branding Egli ha detto.

L’aggiornamento, che porta anche un nuovo token all’app di autenticazione a due fattori (2FA), la rende finalmente compatibile con Apple. Portachiavi iCloud E risolve una lamentela di lunga data secondo cui è legato al dispositivo su cui è installato, rendendo problematico il passaggio da un telefono all’altro.

Ancora peggio, nelle parole di Google, gli utenti che perdono completamente l’accesso al proprio dispositivo “perdono la possibilità di accedere a qualsiasi servizio che hanno impostato l’autenticazione a due fattori con l’autenticatore”.

La funzione di sincronizzazione cloud è facoltativa, il che significa che gli utenti possono scegliere di utilizzare l’app Authenticator senza collegarla a un account Google. Tuttavia, vale sempre la pena tenere presente i rischi associati ai backup su cloud, poiché un malintenzionato con accesso al tuo account Google potrebbe approfittarne per entrare in altri servizi online.

Lo sviluppo arriva pochi giorni dopo essere stato superato dalla società svizzera incentrata sulla privacy Proton 100 milioni di account attivi La scorsa settimana ha svelato la crittografia end-to-end Gestore di password chiamata soluzione corsia protonica.

