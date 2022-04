Come distribuire i relè di comunicazione dell’acqua in Fortnite

Il È un gioco elettronico Pubblicazione della sfida dei relè di comunicazione dell’acqua vicino a Logjam Lumberyard c’è una missione in due parti nel Capitolo 2, Stagione 3, che ti premia con una grande quantità di punti esperienza per uno sforzo relativamente piccolo. Come con qualsiasi sfida che ti porti ai bordi della mappa, assicurati di eliminare quella sfida subito dopo essere atterrato. Nella maggior parte dei casi, la prima contrazione della tempesta ti interromperà dal deposito di legname e dalla missione.

Come creare un collegamento ascendente del dispositivo in Logjam Lumberyard

Non sorprende che creare un uplink del dispositivo in Logjam Lumberyard significhi effettivamente arrivare prima a Logjam Lumberyard. Si trova nella parte nord-ovest della mappa, a ovest degli Shifty Shafts e sulla sponda nord-orientale del Great Lake. Il tuo primo compito è solo quello di attivare il trasmettitore. Dirigiti verso la sponda nord-est, vicino al punto in cui il fiume incontra il lago, e troverai il dispositivo che mostra un ologramma di un segnale di comunicazione. Interagisci con esso per ottenere 23.000 XP e vai al passaggio successivo.

Il deposito di legname di Logjam si trova vicino al bordo settentrionale della mappa, quindi lascialo il più vicino possibile.

Come installare i relè di comunicazione dell’acqua vicino a Logjam Lumberyard

Il tuo prossimo compito è distribuire tre relè di comunicazione dell’acqua intorno al lago. I punti di collegamento punteggiano l’acqua intorno al lago e sono contrassegnati da un alone luminoso, quindi è difficile non notarlo. Come per gli altri obiettivi della missione, appaiono anche sulla tua minimappa come punti esclamativi. Li abbiamo trovati principalmente nel mezzo del lago, a nord ea sud del fiume su ogni lato.

Salta su una barca se ne hai una o nuota nel lago per trovarla. Ci sono più di tre punti di collegamento nel lago, quindi trova i luoghi più vicini a te e interagisci con loro per distribuire i dispositivi. Otterrai altri 23.000 XP e sbloccherai la prossima missione nella Resistance Challenge.

