Samsung Electronics vince 71 iF Design Awards 2022 – Samsung Global Newsroom

Ha vinto 3 Gold Awards per design che offrono esperienze personalizzabili per stili di vita diversi

Sono stati assegnati 71 premi in nove categorie che vanno dal design di prodotti per TV, elettrodomestici, smartphone, ecc. al design dell’esperienza utente (UX)

Samsung Electronics ha ricevuto un totale di 71 premi, tra cui tre Gold Awards, all’International Forum (iF) Design Award 2022, un prestigioso concorso internazionale di design tedesco. Samsung Electronics ha vinto premi d’oro per il suo monitor portatile The Freestyle, il telefono cellulare Galaxy Z Flip3 e l’aspirapolvere senza fili Bespoke Slim. Quest’anno, Samsung ha ricevuto il maggior numero di premi su 11.000 voci provenienti da 57 paesi.

Fondato nel 1953 come Die Gute Industrieform eV, l’iF Design Award conduce valutazioni complete di differenziazione e impatto, tra le altre, in un totale di nove categorie: prodotto, packaging, comunicazione, concept professionale, architettura d’interni, architettura, design dei servizi, esperienza utente (UX), interfaccia utente (UI).

“È importante che il design connetta i valori in evoluzione con tecnologie innovative”, ha affermato Jinsoo Kim, Executive Vice President, Corporate Design Center di Samsung Electronics. “Ci impegniamo a fornire un’esperienza significativa che soddisfi le diverse esigenze dei clienti e migliori la nostra qualità della vita”.

Tre prodotti vincitori di Gold Award riconosciuti per i design che offrono esperienze personalizzate per stili di vita diversi

Freestyle è un monitor portatile che può visualizzare fino a 254 cm di diagonale a seconda dell’ambiente in cui viene utilizzato, che sia a parete, soffitto o pavimento poiché ruota di 180 gradi.

Con il suo design leggero e semplice, il Freestyle è estremamente portatile, consentendo all’utente di portarlo con una mano e può essere utilizzato facilmente all’interno e all’esterno come in campeggio. A seconda dello stile di vita di ognuno, può essere utilizzato anche come altoparlante Bluetooth o come lampada ambientale che può far lampeggiare la luce in diversi colori.

Galaxy Z Flip3 è onorato per il suo design iconico e compatto che viene fornito con funzionalità premium ed esclusive esperienze pieghevoli, offrendo un’esperienza smartphone davvero personalizzata. Grazie al fattore di forma unico del Galaxy Z Flip3, gli utenti possono godere dell’esperienza completa dello smartphone quando è aperto e del suo design tascabile quando piegato a metà. Non solo il design migliora fornendo un ampio schermo di copertura, ma aumenta anche l’usabilità consentendo agli utenti di visualizzare le notifiche e scattare una foto veloce anche quando è piegato.

L’aspirapolvere Bespoke Slim ha anche vinto il Gold Award per il suo design semplice che si integra bene con lo spazio abitativo circostante. Il concetto di Bespoke, che fornisce prodotti su misura per adattarsi a stili di vita e gusti, è stato applicato al prodotto, migliorando l’esperienza durante l’intero processo di pulizia, dallo stoccaggio del prodotto allo scarico della polvere.

Totale 71 premi, dal design del prodotto al design dell’esperienza utente, inclusi TV, elettrodomestici e smartphone

Riconoscendo i suoi design in tutte le categorie all’iF Design Award 2022, incluso il prodotto e l’interfaccia utente (UI), Samsung Electronics ha vinto il maggior numero di premi per un totale di 71.

Oltre ai tre premi d’oro, il Neo QLED 8K, il French Door Refrigerator su misura e i Galaxy Buds2 hanno vinto premi nella categoria dei prodotti.

La nuova interfaccia One UI 4 per smartphone Galaxy che consente agli utenti di personalizzare i propri dispositivi e Galaxy Upcycling a casa, che consente agli utenti di Costruisci una casa intelligente riciclando i telefoni Galaxy inutilizzati in dispositivi IoT domestici Sono stati anche premiati per l’eccellenza del design.