Questo bug del launchpad mette i giocatori di Octane in un enorme svantaggio nella stagione 12 di Apex Legends

dodicesima stagione Apex Legends è stato finalmente rilasciato, portando con sé molti cambiamenti. Con Defiance, sono entrate nel gioco modifiche specifiche che non avresti dovuto. Ciò ha creato confusione tra i giocatori e ha rovinato in una certa misura il loro gameplay.

Ultimamente, la “piattaforma di lancio” di Octane non sembra funzionare come previsto. I giocatori vengono informati che l’estremità finale non consente loro di saltare dopo che è stata posizionata. Questo bug è stato visto sia nell’Olimpo sabotato che nel Canyon dei Re.

Il bug del launchpad di Octane lo rende inutile per i giocatori nella stagione 12 di Apex Legends

I giocatori hanno già segnalato una quantità significativa di bug e glitch con la prima transizione stagionale del gioco. Di recente, un giocatore Apex chiamato “tEH_ReALDeadPoole” ha pubblicato su Reddit questo bug specifico.

Indica che il pannello operativo non funziona dopo essere stato posizionato a terra. Ha provato a saltare diverse volte, ma tutti i suoi sforzi sono stati vani.

Un altro utente ha anche commentato sotto il post che sta riscontrando questo problema nel poligono di tiro.

Un altro utente ha commentato che il problema persiste nelle aree sabbiose della mappa. Ha anche continuato dicendo che il modello di sabbia è posizionato sopra i pixel nella tavola da salto.

ottano tra Leggende più giocate In gioco al momento, seduto al primo posto con un tasso di scelta del 13,8% secondo Stato di Apex Legends. Questo errore potrebbe abbassare il suo tasso di scelta e alla fine perdere il suo grado più alto.

Respawn Entertainment deve esaminare la questione e correggere il bug il prima possibile. Molti giocatori sono rimasti delusi da questo strano bug e anche il loro gameplay potrebbe esserne rovinato.

A parte questo bug, ci sono molte altre modifiche non intenzionali che si sono fatte strada anche nella stagione 12 di Apex Legends. Wattson, Loba e Revenant sono stati tutti nerfati, ma nessuno di loro è menzionato nelle note di patch per Defiance.

Leggi anche

L’articolo continua di seguito

La nuova stagione di Apex è stata rilasciata l’8 febbraio 2022 su tutte le piattaforme. Il Aggiornamento di nuova generazione Per PS5 e Xbox Series X | Anche S è atteso molto presto.