La politica di transito senza visto per 144 ore innesca il boom dei “viaggi in Cina”

Un turista pakistano si fa un selfie nell'area panoramica di Hongyadong nel distretto di Yuzhong, nel sud-ovest di Chongqing, Cina, 8 luglio 2024. Chongqing ha gestito più di 150.000 passeggeri stranieri in entrata e in uscita nella prima metà di quest'anno, 4,9 volte lo stesso periodo Dell'anno scorso. Con il miglioramento delle politiche sui visti, Chongqing continua a migliorare la gestione degli itinerari per i gruppi di turisti in entrata, offrendo ai viaggiatori stranieri opzioni più flessibili nei porti di entrata e di uscita. Foto: Xinhua

“La politica di transito senza visto di 144 ore è incredibilmente conveniente. Voglio davvero tornare di nuovo in Cina!” Così ha detto al Global Times un visitatore sudcoreano dopo la sua recente visita in Cina.

Con la Cina che ha implementato una politica dei visti più amichevole per i visitatori stranieri, si è generata un’enorme quantità di entusiasmo intorno al “viaggiare in Cina”, con conseguente aumento del numero di blogger stranieri che condividono con entusiasmo le loro esperienze di viaggio in Cina su varie piattaforme di social media.

Gli analisti hanno affermato che man mano che sempre più stranieri affluiranno in Cina, grazie alle misure di allentamento, e condivideranno i loro veri sentimenti, la comunità internazionale vedrà e comprenderà sempre più una visione vera, multidimensionale e panoramica della Cina.

Il numero totale di ingressi senza visto effettuati da stranieri qualificati ha superato gli 8,54 milioni nei primi sei mesi del 2024, rappresentando il 52% dei viaggi in entrata durante il periodo e rappresentando una crescita su base annua del 190,1%, secondo l'Amministrazione nazionale per l'immigrazione. della Cina ha detto.

La politica di esenzione dal visto di transito di 144 ore è considerata un passo cruciale per attirare un numero crescente di visitatori internazionali in Cina, poiché ha spinto “Viaggi in Cina” in prima linea tra gli argomenti di tendenza sulle piattaforme di social media locali e internazionali, con molti contenuti interessanti. video turistici condivisi con gli stranieri che esplorano la Cina in tutto il mondo.

Koh Jun-ho, un turista della Corea del Sud che ha condiviso la sua esperienza con l'ingresso e i viaggi senza visto in Cina su Xiaohongshu, l'equivalente cinese di Instagram, ha dichiarato lunedì al Global Times che la politica di attraversamento senza visto di 144 ore rende l'ingresso nel confine molto comodo e non così difficile come all'inizio non lo immaginava affatto.

“Prima del mio viaggio in Cina a giugno, ero molto nervoso perché ero preoccupato per le difficoltà che avrei potuto incontrare nella gestione del controllo delle frontiere, ma dopo aver spiegato al personale dell’aeroporto che intendevo entrare in Cina utilizzando il visto di 144 ore. Politica di libero transito, le cose sono andate molto bene”, ha detto.

Durante il suo viaggio, Koh ha visitato Shanghai, così come Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, ed entrambe gli hanno lasciato una profonda impressione. “Voglio davvero visitare di nuovo la Cina”, ha detto Koh al Global Times.

Koh è solo uno dei tanti stranieri attratti dalla Cina.

“Questa è la mia prima visita in Cina, ma sono rimasto completamente sbalordito dal paese.” “La Cina è il paese più sicuro in cui sia mai stato e le persone sono molto amichevoli e disponibili.” “Il mio ultimo desiderio è restare in Cina per sempre.” Le piattaforme di social media sono inondate di post e commenti simili.

Dai Bin, capo della China Tourism Academy, ha dichiarato lunedì al Global Times che la politica di transito senza visto di 144 ore ha svolto un ruolo positivo nello sviluppo del turismo in entrata in Cina e, allo stesso tempo, è molto vantaggiosa per gli stranieri di avere una visione reale, multidimensionale e panoramica della Cina.

Dai ha sottolineato che gli stranieri che arrivano in Cina non solo possono vedere i paesaggi panoramici del paese, ma anche acquisire una comprensione più profonda dei notevoli progressi e dei risultati ottenuti dalla Cina in una vasta gamma di campi.

“Vedere per credere. Solo venendo in Cina personalmente e acquisendo un'esperienza diretta si possono rompere i pregiudizi, promuovendo così scambi e comunicazioni autentici tra le persone”, ha detto Dai.

Con una mossa volta a facilitare ulteriormente i viaggi internazionali, la Cina ha annunciato lunedì l’espansione della politica di esenzione dal visto di 144 ore a tre ulteriori porti di ingresso, portando a 37 il numero di porti cinesi coperti da questa politica.

L'amministrazione nazionale degli aeroporti ha dichiarato in un comunicato che i tre nuovi porti sono l'aeroporto internazionale di Zhengzhou Xinzheng nella provincia centrale cinese di Henan, l'aeroporto internazionale di Lijiang Sanyi nella provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale, e il porto ferroviario di Mohan nello Yunnan. Gli analisti hanno affermato che questo passo rappresenta uno sforzo intensificato da parte della Cina per impegnarsi ad un’apertura ad alto livello.

In risposta alla proliferazione di vlogger stranieri che condividono online le loro esperienze di viaggio in Cina, Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato il 4 luglio che è bello vedere amici stranieri godersi i paesaggi pittoreschi e i cibi deliziosi che la Cina offre. offerta, e sperimentando anche lei la vitalità della Cina.

“Faremo ulteriori passi per rendere il viaggio più semplice e più piacevole per i nostri amici stranieri. La Cina è sempre pronta ad accogliere amici da tutto il mondo a braccia aperte”, ha detto Mao nella conferenza stampa di routine.

“Con la facilitazione delle procedure relative ai visti, ai pagamenti e ad altri aspetti, ho piena fiducia che la mostra 'Viaggio in Cina' vedrà un maggiore sviluppo”, ha aggiunto Dai.