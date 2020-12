Hardalias su EleftherosTypos.gr: La dispersione è dovuta al tempo libero e alle attività sportive, non al MMM

Sala stampa eleftherostypos.gr

Il viceministro della Protezione civile, Nikos Hardelias, ha dichiarato: “Non ci sono indicazioni o prove chiare” che l’aumento dei casi di coronavirus sia dovuto al sovraffollamento osservato a MMM.

Risposta a una domanda di EleftherosTypos.gr Sulla diffusione del Coronavirus in MMM, Mr. Hardelias Ha sottolineato che i passeggeri indossano maschere mentre “potrebbe non esserci distanza, ma dall’analisi dei dati epidemiologici risulta che la maschera mantiene una trasmissione molto bassa nella MMM”.

Secondo il signor Hardelias, ci sono elementi che collegano largamente la diffusione del Coronavirus al “tema dello spettacolo in generale” e alle attività sportive.

Riguardo ai viaggi per motivi di salute dopo le 00:30 nelle aree “arancione” e “rosso”, Hardelias ha detto: “Quando c’è un problema di salute, non esiste un meccanismo di monitoraggio che non lo permetta”.

Per la circolazione notturna dei lavoratori nelle zone alle ore 3 e 4:

I giornalisti si muovono come nella prima chiusura, cioè con carta d’identità di giornalista e certificato di datore di lavoro

I dipendenti del settore privato dovranno presentare un certificato di mobilità dal loro datore di lavoro. La convalida viene eseguita tramite il numero di protocollo.

Nei casi di altre categorie di dipendenti, compilano il modulo corrispondente in Arjani.

I dipendenti pubblici devono presentare un documento di identità e un certificato di circolazione che troveranno su apografi.gov.gr. Eccezionalmente, con la testimonianza del Presidente.

