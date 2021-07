La Tesla Model S Plaid cerca vendetta nelle corse di resistenza sulla Porsche Taycan

Il mondo delle auto elettriche ad alte prestazioni è in rapida evoluzione e il miglior cane di pochi mesi può sembrare pigro. Come esempio perfetto, guarda cosa succede quando un file Lama Tesla Model S Assume Porsche Taycan Turbo S In tre gare di resistenza.

La Model S Plaid porta nel segmento 1.020 cavalli (761 kW). La potenza proviene da tre motori elettrici: uno anteriore e due posteriori.

43 Immagini

In confronto, la Taycan Turbo S aveva 750 CV (560 kW) al momento del lancio. È dotato di due motori elettrici e l’altro nella parte posteriore ha un cambio a due velocità.

Fin dalla prima gara, la differenza tra loro è evidente. Il guidatore della Tesla dimentica di entrare in modalità Drag Strip, ma Plaid ha comunque coperto il quarto di miglio in un ridicolo 9,673 secondi mentre viaggiava a 150,93 mph (242,9 km/h). In confronto, la Taycan Turbo S ha bisogno di 10.422 secondi. È ancora un periodo impressionante, ma Porsche non riesce a tenere il passo con Tesla.

Con una Tesla nella giusta posizione, il Model S Plaid copre la distanza più rapidamente. Fa il quarto di miglio in 9,36 secondi. La Taycan Turbo S è indietro di oltre un secondo con un tempo di 10.393 secondi.

Per la gara finale, il plaid Model S è di nuovo più veloce. Tesla copre il quarto di miglio in 9,344 secondi a 151,34 mph (243,6 km/h). Anche la Taycan Turbo S fa del suo meglio, ma a 10.379, che è ancora più lenta di oltre un secondo. Attraverso la linea, la Porsche viaggia a 129,99 mph (209,2 km/h).

Non è chiaro se Porsche intenda alzare la posta e costruire una versione più veloce della Taycan per sfidare la Model S Plaid. C’è una voce su L’azienda sta creando una versione GTS incentrata sulla pista Con peso ridotto e modifiche al corpo per una maggiore deportanza. Non ci sono ancora informazioni sul fatto che tra gli aggiornamenti ci sarà un urto elettrico.