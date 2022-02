I problemi visivi di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 hanno la massima priorità, la patch arriverà al più presto

Orizzonte proibito a ovest Sembra fantastico sia su PlayStation 5 che (forse, sorprendentementePS4, ma non è esente da pecche: la presentazione presenta alcuni problemi, tra cui errori HDR, scintillantee il pop-in. La buona notizia è che lo sviluppatore Guerrilla Games è sul caso e Dopo un hot fix la scorsa settimanaSta già pianificando di rilasciare un altro importante aggiornamento il prima possibile.

Il portavoce del gioco ha scritto al funzionario del gioco rosso pagina. Il team sta lavorando con attenzione per risolvere questi problemi. Continua a utilizzare il modulo di supporto, condividi video (le registrazioni TV e dello schermo sono utili) e forniscici quante più informazioni possibili”.

Lo sviluppatore olandese ha aggiunto di apprezzare la frustrazione dei fan, ma sta lavorando il più velocemente possibile: “Comprendiamo le tue frustrazioni e apprezziamo la tua pazienza. Stiamo facendo tutto il possibile per riportarti rapidamente nella natura selvaggia in modo che tu possa esplorare tutti i segreti proibiti dell’Occidente”. Hai mai avuto problemi con la grafica del gioco?

Sfortunatamente, non possiamo aiutarti con bug ed errori HDR, ma possiamo comunque fare riferimento a te Guida di Horizon Forbidden West, che ti aiuterà a raggiungere il 100% di completezza. Si spera che lo studio first party sia in grado di rilasciare alcune correzioni prima che tu scopra tutto su Forbidden West.