Guarda OnePlus 10 Pro in un test di piega di YouTuber

OnePlus 10 Pro recentemente rivelato Viene fornito con alcune potenti specifiche Ma non è una struttura così robusta, dal suo aspetto.

Zack Nelson, l’uomo dietro il canale YouTube di JerryRigEverything, questa settimana ha sottoposto il OnePlus 10 Pro da 6,7 ​​pollici alla sua solita batteria di stress test. Anche rotto a metà.

Il test di piegatura per Nelson non è particolarmente scientifico perché posiziona semplicemente il pollice sul retro del dispositivo e le dita sullo schermo prima di applicare la forza. Se rimane lo stesso, si piega nell’altra direzione.

“Se senti del rumore durante questa parte del video, di solito è una brutta cosa”, ha detto lo YouTuber, mettendo i pollici e le dita in posizione prima della grande spinta.

Quando viene premuto con forza, si sente un terribile crepitio mentre il vetro sul retro del dispositivo si rompe in più punti. Quindi OnePlus 10 Pro si capovolge e preme nella direzione opposta. Incapace di prenderne di più, si divide in due.

“OnePlus 10 Pro sicuramente non è più vivo”, afferma Nelson, anche se, considerando lo stato sfortunato del telefono, non ne aveva davvero bisogno.

Puoi guardare il telefono che si rompe nel video qui sotto…

Desideroso di scoprire perché il telefono si è rotto in quel modo, Nelson rimuove il retro del telefono rotto per dare un’occhiata più da vicino.

Quello che abbiamo imparato è che ha esercitato la massima pressione all’estremità superiore della batteria, che si allinea con il pulsante del volume per creare un punto debole. L’esterno metallico sembra essere “molto più sottile di quanto mi aspettassi” per aver influito anche sull’integrità strutturale del telefono.

Dovremmo sottolineare che, a meno che tu non sia particolarmente goffo, OnePlus 10 Pro probabilmente rimarrà intatto se scegli di acquistarlo. Nelson era semplicemente curioso di vedere quanto bene il dispositivo avesse gestito il test di curvatura estrema.

L’opinione di Nelson? “Se OnePlus 10 Pro rimane nella tasca anteriore, durerà da tre a sette anni, ma nella tasca posteriore o in qualsiasi abuso anomalo che potrebbe far sì che il 10 Pro prenda a calci il secchio molto prima che dovrebbe essere.”

Mentre i telefoni raramente falliscono il test di piegatura di Nelson in modo così drammatico, altri dispositivi mobili hanno lottato con la controversia sulla piegatura nel corso degli anni. Mela, per esempio, È stato messo attraverso la succulenta Nel 2014 a causa dell’inaspettata flessibilità dell’iPhone 6, anche l’iPad Pro 2018 ha subito critiche dopo che alcuni utenti hanno affermato che si è piegato nel tempo, anche se Apple ha affermato Alcune unità vengono spedite in questo modo E non è stato un errore (in realtà Nelson ha hackerato questo dispositivoè molto).

Digital Trends ha contattato OnePlus per commentare l’integrità strutturale dei suoi ultimi telefoni e aggiorneremo questo articolo quando avremo notizie.

