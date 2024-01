Casuale: l'ultimo controller compatibile con Switch di Hyperkin è… un hot dog?

Hyperkin non è estranea a collaborazioni insolite con i suoi prodotti. Il negozio di periferiche è noto per la creazione di una gamma di console per videogiochi, molte delle quali ci piacerebbe abbinare alla nostra Switch. Non ha rivelato quali, ma tre Una delle collaborazioni più strane fino ad oggi.

È stato mostrato su Twittertre nuovissimi controller e custodie Bluetooth Pixel Art, tutti perfetti per Switch, che mostrano le collaborazioni del marchio con l'azienda di salumi Oscar Mayer e il produttore di bevande Kool-Aid, E Condimento Huy Fong Company. Esatto, puoi ottenere un controller simile a una salsiccia se lo desideri davvero.

La collaborazione con Oscar Mayer raffigura chiaramente gli hot dog, mentre Kool-Aid porta semplicemente il marchio della bevanda. Huy Fong's utilizza quindi il popolare marchio Twin Rooster, utilizzato in tutta la sua famosa gamma Sriracha. Puoi procurarti un controller, una custodia rigida o entrambi se lo desideri davvero!

Anche questi annunci sono molto interessanti, sono simili al tipo di annunci che vedresti su una rivista o un giornale. Puoi sfogliare tutti i nuovi prodotti Sul sito Hyperkin. È presente anche la console degli hot dog Su Amazondove sono presenti anche una console Mac & Cheese e Heinz Ketchup (sì, davvero).

IL I controller costano $ 39,99 ciascunomentre il Le custodie costano $ 19,99 ciascuna. Tuttavia, lo sono tutti Edizione limitata, quindi se hai davvero un disperato bisogno di spezie e accessori alimentari per il tuo Switch, faresti meglio a prenderlo.

Se ricordi, nel 2022, Hyperkin annunciò che avrebbe collaborato con Kraft Heinz – che possiede sia Oscar Mayer che Kool-Aid – per creare alcuni accessori a tema alimentare. L'azienda ha anche creato console a tema Tetris, Miracoloso: Le storie di Ladybug e Chat NoirE Cose strane.