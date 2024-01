Come ottenere il cemento in Palworld e come coltivarlo

Il cemento viene utilizzato per creare strutture difensive da metà a fine partita e sfere amico di livello superiore. Ecco dove Puoi trovare cemento e come coltivare facilmente le risorse in Palworld.

Palworld ha diversi materiali da costruzione che dovrai utilizzare per creare oggetti come una catena di montaggio, aiuole e una mitragliatrice montata. Tutte e tre le strutture di cui sopra richiederanno la raccolta di cemento.

Puoi ottenere molte risorse inviando amici in base alle loro occasioni di lavoro, come l'estrazione mineraria, l'agricoltura e la produzione di medicinali.

Se stai cercando cemento per costruire strutture diverse, continua a leggere per scoprire il modo migliore per reperire la risorsa.

Quale cemento viene utilizzato in Palworld?

Coppia tascabile

I giocatori avranno bisogno di cemento per realizzare strutture come muri difensivi, cancelli di ferro e una catena di montaggio. Dovrai anche raccogliere cemento per creare sfere super, super e leggendarie.

Dove trovare il cemento in Palworld

Per sbloccare il Cemento, devi raggiungere il livello 19 nell'albero delle abilità tecnologiche. Per produrre il cemento avrai bisogno dei seguenti materiali:

50x pietra

1x osso

1x fluidi amico

Devi anche avere il banco da lavoro per la creazione del cemento di alta qualità, che appare nel menu Tecnologia al livello 11.

Il modo migliore per coltivare il cemento in Palworld

Coppia tascabile

Il modo migliore per coltivare il cemento è raccogliere quante più pietre possibile. Per fare ciò, devi costruire una cava di pietra subito dopo aver raggiunto il livello 7, che richiede 50 pietre, 20 legno e 10 parti di palladio. Ti consigliamo di utilizzare amici come Digtoise e Astegon per semplificare il processo di estrazione del minerale.

All'inizio puoi anche raccogliere piccole rocce, ma man mano che avanzi nel gioco avrai bisogno della Stone Pit.

