I giocatori di Apex Legends raddoppiano quando effettuano chiamate per cambiare la coda singola nella stagione 13

I giocatori di Apex Legends chiedono agli sviluppatori di Respawn di apportare modifiche alla coda singola, poiché le lamentele sui compagni di squadra e sul matchmaking continuano nella stagione 13.

La coda dei single è sempre stata un argomento controverso nella community di Apex Legends. Gli sviluppatori si sono rifiutati di implementare gli assoli come qualcosa di più di un tempo limitato Infastidito alcuni giocatori che non avevano compagni di squadra che potevano incontrare regolarmente.

Il team TSM pro ImperialHal ha difeso gli sviluppatori e ha affermato che Apex Legends è un gioco di squadra per natura Ma altri continuano a spingere per sistemi migliori per consentire ai singoli giocatori di godersi i giochi in misura maggiore.

Questo è rimasto vero in Stagione 13, che è caduta il 10 maggio e ha portato il Newcastle alla festa di Storm Point.

Il 15 maggio uno redditor Ha raggiunto lo stato di attesa dei singoli nella stagione 13, definendolo “assolutamente basso”.

Hanno chiesto modifiche al matchmaking e alla modifica degli RP, dicendo: “Se guadagno meno punti uccidendo giocatori di livello inferiore, devo perdere meno RP quando sono nella mia squadra. Una sola coda nei momenti peggiori di sempre. Ho più giocatori Bronzo e novizi.” Nella mia squadra, poi l’oro, che è la mia classifica”.

altro Il giocatore ha fatto eco al sentimento e si è scagliato quando è stato costretto a unirsi a squadre con giocatori che avevano bloccato mentre erano in coda. Hanno detto “Non mi dispiace avere tempi Q più lunghi, ma se blocco qualcuno è perché prima era troppo tossico. Il tuo sistema di segnalazione non funziona o non mi interessa. Quindi almeno fammi eseguire i miei giochi”.

A partire dalla pubblicazione di questo articolo, Respawn ha continuato a rimanere saldamente in Solos in Apex Legends, ma con molti giocatori costretti a schierare squadre che non amano, le richieste di funzionalità di mitigazione continueranno sicuramente a crescere.