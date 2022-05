Esaminiamo Huawei HarmonyOS… in macchina

Abbiamo avuto la possibilità di testare HarmonyOS nel luogo più insolito: il primo Huawei AITO M5 sviluppato congiuntamente, che è stato Recensito dal nostro sito gemello ArenaEV.com. È fantastico vedere le case automobilistiche sfruttare le aziende di smartphone e la loro esperienza per creare sistemi operativi senza interruzioni.

Huawei è andata oltre e si è assicurata di introdurre il suo HarmonyOS per la prima volta in un veicolo che hanno sviluppato congiuntamente. Nella console centrale c’è il gigantesco sistema di infotainment da 15,6 pollici che gira su HarmonyOS. Huawei chiama lo schermo 2k, la risoluzione effettiva è 1.920×1.080px e il pannello è 90% screen-to-body HDR.

Huawei HiSilicon Kirin 990A

PROCESSORE: 4 Taishan V20 Lite (core grande), 4 Cortex-A55

4 Taishan V20 Lite (core grande), 4 Cortex-A55 GPU: 8 Mali-G76

8 Mali-G76 AI/NPU: 2 Ascend Da Vinci D110 Tiny, 1 Ascend Da Vinci D100 Lite

2 Ascend Da Vinci D110 Tiny, 1 Ascend Da Vinci D100 Lite Varie: Supporta la connessione di rete 5G; potenza di calcolo: 3,5 TOP

Il 990A differisce dal chip Kirin 990 nell’aspetto dell’elettronica di consumo, il Kirin 990A ha cambiamenti fondamentali nel core delle prestazioni della CPU, il numero di core della GPU è stato dimezzato e la NPU ha apportato alcune modifiche al numero di core. Tuttavia, poiché i due chip non vengono utilizzati per le stesse piattaforme (una per le auto, uno per l’elettronica mobile), non c’è modo di confrontare direttamente le loro prestazioni.

I rapporti suggeriscono che Huawei sta valutando la possibilità di trasformare il chip in una piccola scheda collegabile, di dimensioni simili alla RAM di un laptop, che consente di aggiornare l’hardware. Questa è una buona notizia, dato che un’auto ha una vita molto più lunga rispetto ai chip che alimentano i suoi sistemi di infotainment.

Inizieremo elencando le principali differenze tra Android Auto, Apple Carplay e HarmonyOS:

1. Visualizzando lo schermo, è immediatamente disponibile un ricco ecosistema di applicazioni. La maggior parte delle applicazioni installate sul telefono cellulare può essere utilizzata in auto, non ci sono problemi per giocare a grandi giochi mobili.











Muoversi in HarmonyOS

2. Le videochiamate telefoniche possono essere trasferite senza problemi all’auto quando si entra e la chiamata in auto può utilizzare la fotocamera, il microfono e l’altoparlante dell’auto. Due auto alimentate da HarmonyOS possono effettuare videochiamate.

3. L’assistente vocale ha la capacità di riconoscere l’area di separazione del suono e può controllare quasi tutti i dispositivi dell’auto, inclusi finestrini e condizionatori d’aria. Oltre a ciò, ha anche funzioni avanzate come il dialogo continuo e la visuale per parlare.











HarmonyOS

L’utilizzo di HarmonyOS in macchina è un nodo in cui Huawei può mostrare una delle migliori e più pratiche applicazioni IoT. Huawei ha un catalogo completo di prodotti per la casa intelligente, che vanno da fotocamere intelligenti, serrature/campanelli intelligenti, TV, ecc., quindi dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Huawei, gli stessi prodotti dell’account possono essere controllati anche tramite auto, controllo vocale, ecc. “Accendi la videocamera del soggiorno”, “Spegni la TV”, “Collega il video alla TV del soggiorno” (Sì, è vero! Huawei ha una TV con una videocamera sulla parte superiore per consentire videochiamate dirette!), Tutto questo può essere ottenuto attraverso il sistema informativo e di intrattenimento.











Menu Impostazioni

Dopo aver utilizzato HarmonyOS per un po’, possiamo dire che il sistema funziona egregiamente, l’intero sistema è molto personalizzabile e Huawei lo ha decisamente reso smart. La telecamera sul lato del conducente è in grado di riconoscere i volti e cambiare automaticamente temi/schermate iniziali per il conducente mentre sale nel veicolo.

Se è abbinato a telefoni Huawei, smartwatch o qualcos’altro nell’ambiente ecologico di Huawei, tutto si collega perfettamente: vuoi andare da qualche parte e trovare una posizione sul tuo telefono? Invialo all’auto e si aprirà l’app Mappe per te.

La maggior parte delle cose è intuitiva, ad esempio, i comandi più comunemente utilizzati per il guidatore saranno sul lato sinistro, facilitando l’accesso e quasi tutti coloro che utilizzano un telefono potranno utilizzare questo infotainment senza troppe difficoltà. Tuttavia, la stessa somiglianza con l’esperienza del telefono/tablet ci ha fatto scorrere verso l’alto dal basso per tornare alla home page alcune volte, invece di toccare il pulsante home nell’angolo in basso a sinistra come richiesto.











Pannello di controllo e schermata iniziale

La schermata iniziale contiene ciò che Huawei chiama “Smart Dock”, simile alla base delle app sul telefono. Puoi cambiare e modificare le applicazioni che desideri continuare nella riga inferiore. Ci sono anche app in stile widget come Meteo, Musica e Notizie, che ti mostreranno le ultime previsioni meteo, aggiornamenti di notizie e musica in riproduzione in tempo reale. Questa schermata iniziale è anche ciò che rende così facile riprendere il sistema perché è proprio come il tuo telefono.











Smart dock, assistente, schermata iniziale

L’App Store è l’AppGallery di Huawei, ma le app devono prima avere il via libera per essere “car-friendly”. Quindi il numero di app che di solito puoi scaricare su un telefono Huawei è stato notevolmente ridotto, ma c’è ancora molto da fare per gli standard di infotainment in auto. L’esperienza dell’utente è fondamentale qui, se preferisci un’app di musica o un’app di navigazione specifica, scaricala e impostala come app predefinita. Anche i sistemi di infotainment decenti come quelli di Tesla non possono eguagliare HarmonyOS in termini di personalizzazione.











negozio

La cosa importante da notare è che l’app Mappe è anche nello Smart Dock. È sul lato sinistro del conducente per un rapido accesso, ma questo è ancora meno evidente rispetto alla maggior parte delle altre auto in cui Mappe/Navigazione è solitamente una selezione autonoma o la home page stessa.

Ciò influisce sulla capacità del conducente di utilizzare l’infotainment? no. Quando utilizzi l’app Mappe per navigare e desideri aprire un’altra app, si aprirà una schermata divisa in cui la navigazione rimarrà a sinistra e l’applicazione aperta sarà a destra. Questo rapporto schermo diviso può anche essere modificato in rapporti diversi e le app possono essere spostate su entrambi i lati.

Cosa succede se in seguito si preme accidentalmente il pulsante Home dalla navigazione? Nell’angolo in alto a sinistra apparirà un dispositivo di guida di medie dimensioni per indicare la virata successiva, la lunghezza del volo, ecc.

Nelle app Impostazioni, in Sistema, possiamo vedere che l’auto esegue HarmonyOS build 2.1.0.109 e, proprio come sul telefono, è possibile accedere alla gestione della memoria e a molte informazioni di sistema. Molte cose possono anche essere modificate: Huawei Assistant ti consente di personalizzare il comando di riattivazione per qualsiasi cosa tu voglia ed è molto meglio di altri sistemi che richiedono l’uso di un generico “ciao ___”.

Poi ci sono le solite impostazioni che vedrai in altre auto. La guida consente di modificare il profilo di guida, la modalità di guida, la pressione automatica e l’ESC. Power ti mostra le miglia rimanenti, i tempi di ricarica programmati, ecc. Anche se abbiamo utilizzato queste impostazioni in altre auto un milione di volte, quando vengono utilizzate nell’AITO M5, hanno un aspetto piacevolmente diverso: non c’è ritardo, è intuitivo e anche l’interfaccia utente è divertente da guardare.











Impostazioni di guida

Una posa interessante con cui mi sono bloccato, quella era la posa del pisolino – con tre impostazioni: pisolino, meditazione e respirazione. A volte, quando hai una mattinata stressante al lavoro, vuoi semplicemente rilassarti. Quindi salta sul tuo AITO M5 con tecnologia HarmonyOS e attiva la modalità pisolino: l’auto emette dolci suoni di uccelli e acqua e il sedile del conducente si reclina di nuovo in posizione quasi orizzontale. Questa funzione ti consente di rilassarti e immergerti, e ci siamo sentiti molto più a nostro agio dopo aver utilizzato la modalità “respirazione” per soli 3 minuti.

Ora parliamo dell’assistente vocale: come accennato in precedenza, il comando di sveglia può essere modificato e l’assistente è in grado di “ascoltare in modo intelligente”, cosa fa quando si sveglia l’assistente per la prima volta, puoi avere una conversazione in corso con lui e lui ascolterà tutti i comandi in un momento specifico. Questo è qualcosa che possono fare anche altri assistenti vocali per auto.

Ciò che lo distingue è il tasso di riconoscimento, la velocità e ciò che puoi fare con l’assistente vocale. L’assistente vocale può controllare tutto sullo schermo, “scorrere verso il basso” nelle impostazioni, dire “display”, “impostare la luminosità dello schermo HUD su 0” e “impostare su 100%”. I comandi vocali sono istantanei e non è necessario riattivare l’assistente.

Anche il modo in cui gestisci il contesto è sorprendente, dopo aver impostato la luminosità dell’HUD su 0 e poi aver detto “imposta su 100%” trasformerai la luminosità dell’HUD su 100, sapendo che è quello che intendi. La chat casuale con i tuoi amici non disabiliterà nemmeno l’IA, sa magicamente che non gli stai parlando e ti ignorerà – L’ascolto intelligente è programmato 1 minuto dopo il risveglio dell’assistente, ascolta per 1 minuto dopo l’ultimo controllo vocale e poi vai a dormire oppure puoi annullarlo in qualsiasi momento.

Nel complesso, questa versione di HarmonyOS mostra che Huawei l’ha ottimizzata per l’uso in auto ed è bello vedere molti sforzi dedicati alla facilità d’uso e nessun fastidio da usare durante la guida. Sebbene ci siano differenze e alcune limitazioni su ciò che può essere fatto, le impostazioni di base e il design dell’interfaccia utente sono gli stessi di un telefono Huawei.

HarmonyOS è ottimizzato per essere in grado di utilizzare il chipset Kirin 990A al meglio con app e altre funzioni che sono diventate completamente intuitive e senza intoppi ai nostri giorni. Alcune case automobilistiche come BYD e Geely hanno espresso interesse ad adottare il sistema operativo, quindi potresti vederne molto in futuro.