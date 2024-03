I riepiloghi dei messaggi AI di Android Auto sono ora disponibili

Con il lancio di Android Auto 11.4, Google mette a disposizione di tutti gli utenti i riepiloghi dei messaggi basati sull'intelligenza artificiale. Ecco come funziona la funzionalità.

Google ha annunciato per la prima volta i riepiloghi dei messaggi AI all'inizio di quest'anno come un modo per comprendere rapidamente i messaggi lunghi senza che l'Assistente Google legga tutto ad alta voce. Questa funzione è apparsa subito dopo nelle impostazioni di Android Auto, ma in realtà non era presente.

Ma ora sembra che stia finalmente diventando ampiamente disponibile.

Quando avvii Android Auto per la prima volta dopo aver installato la versione 11.4, Google invierà una notifica al tuo telefono informandoti che i riepiloghi dei messaggi sono ora disponibili. Non è necessario eseguire alcuna azione al riguardo, ma fornisce anche un collegamento alle impostazioni per gestire la funzionalità.

Come spiegato di recente, i riepiloghi dei messaggi AI funzionano solo su messaggi più lunghi, con 40 parole che rappresentano il collo di bottiglia. Per gli SMS, l'Assistente Google continuerà a leggere ad alta voce l'intero contenuto.















La prima volta che esegui il riepilogo dei messaggi AI, Google ti avviserà che sta creando un riepilogo e che, tenendo presente questo, i contenuti Forse essere un po' sbagliato. Mentre leggi questo messaggio, sul tuo telefono appare una notifica silenziosa per indicare che è in corso la creazione del riepilogo. Se letto ad alta voce, il nostro messaggio di prova di oltre 100 parole è stato riassunto in circa 15 parole. Molti dettagli sono stati rimossi durante il processo, ma il significato generale è stato preservato. Ovviamente, i risultati possono variare a seconda dello scenario.

Leggendo il riepilogo dell'IA, non c'è quasi nessuna differenza nell'interfaccia utente di risposta sullo schermo, che ora occupa l'intero schermo dopo la recente riprogettazione.

Dopo aver letto il riepilogo, su Android Auto viene visualizzata una notifica che richiede feedback sul riepilogo.

Se non desideri i riepiloghi AI, la funzione può essere facilmente disattivata tramite le impostazioni di Android Auto sul display dell'auto o sul telefono.

Questa funzione viene ancora chiamata “Riepilogo messaggi AI” sia sul telefono che nelle impostazioni Android Auto sull'auto, ma c'è anche un nuovo interruttore per “Notifiche con l'assistente”, ma al momento non è del tutto chiaro cosa esattamente Che fa.

