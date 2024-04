Chakwera ritiene che le obbligazioni USA-Malawi siano vantaggiose per i malawiani – Malawi Nyasa Times

Il presidente del Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, ha elogiato le relazioni esistenti tra il Malawi e gli Stati Uniti d'America.

Intervenendo al Palazzo Kamuzu Kamuzu a Lilongwe durante la cerimonia della firma del Programma di partenariato governativo tra le Forze di difesa del Malawi e la Guardia nazionale della Carolina del Nord, Chakwera ha affermato che la cerimonia della firma del Programma di partenariato governativo tra le Forze di difesa del Malawi e la Guardia nazionale della Carolina del Nord rappresenta un approfondimento delle relazioni bilaterali. Relazioni tra Malawi e Stati Uniti d'America.

“Quando le relazioni tra due paesi crescono nella giusta direzione, come avviene tra il Malawi e gli Stati Uniti, accadono sempre tre cose. In primo luogo, si può dire che la relazione tra il Malawi e gli Stati Uniti sta crescendo perché le nostre aree di cooperazione continuano a crescere aumentare in modo significativo.

Egli ha affermato che i governi del Malawi e degli Stati Uniti stanno già collaborando in molti settori.

“Stiamo lavorando insieme nella sanità pubblica attraverso una serie di programmi salvavita che gli Stati Uniti sostengono nelle nostre strutture sanitarie in tutto il paese. Stiamo lavorando insieme nello sviluppo delle infrastrutture attraverso gli investimenti della Millennium Challenge Corporation nella costruzione delle strade principali in Malawi Non vedo l’ora di unirmi al MCC a Dallas, in Texas, la prossima settimana per compiere ulteriori progressi in questo senso”.

Chakwera ha affermato che i due paesi stanno lavorando insieme nel campo dell’istruzione, il cui esempio più importante è la costruzione di oltre 200 scuole secondarie a livello nazionale attraverso l’iniziativa SEED, di cui più di 60 sono già state completate e consegnate.

“Stiamo lavorando insieme sulla gestione dei disastri, dove gli Stati Uniti stanno collaborando con altri partner per sostenere il nostro piano di risposta all’impatto devastante dell’uragano Freddy lo scorso anno e di El Niño quest’anno. Stiamo lavorando insieme sulla governance, dove gli Stati Uniti sostengono la nostra strategia anticorruzione per rafforzare la capacità e affermare l’indipendenza delle istituzioni”.

