La nuova app Gemini AI di Google è in fase di implementazione su milioni di telefoni: controlla il tuo modello per un aggiornamento gratuito

La nuova app Gemini di GOOGLE è ora apparsa su Google Play Store.

Gemini è l'ultimo chatbot AI di Google, che sostituisce di fatto il chatbot Bard.

1 L'app Google Gemini è ora disponibile su milioni di dispositivi Android Credito: Rex

Il colosso della tecnologia descrive il software di intelligenza artificiale come il suo “modello di intelligenza artificiale più grande e capace” fino ad oggi.

Le funzionalità di Gemini includono la generalizzazione e la comprensione fluida dell'input di testo e l'utilizzo di diversi tipi di informazioni, come testo, codice, audio, immagini e video.

“Abbiamo progettato Gemini in modo che fosse multimodale in modo nativo ed è stato pre-addestrato fin dall'inizio in diverse modalità”, ha spiegato Google.

“Poi lo abbiamo perfezionato con ulteriori dati multimodali per migliorarne ulteriormente l’efficacia”, ha aggiunto.

“Ciò aiuta Gemini a comprendere e ragionare perfettamente su tutti i tipi di input dalla A alla Z, il che è molto meglio dei modelli multimediali esistenti – e le sue capacità sono all’avanguardia in quasi tutti i campi”.

Il programma è ora disponibile tramite Google Play Store come applicazione autonoma.

Ciò aiuterà il chatbot basato sull'intelligenza artificiale a integrarsi perfettamente con l'app Google.

Il lancio dell'app è trapelato dai media all'inizio di questa settimana. Google non ha ancora annunciato ufficialmente l'applicazione.

L'app “sembra funzionare a capacità limitata al momento”, ha riferito Phone Arena.

Quando alcuni utenti tentano di scaricare l'app, ricevono un errore che indica “Gemini non è al momento disponibile. Riprova più tardi”.

Assistente Google su TV Samsung

Sulla base di questo messaggio, è giusto supporre che l'app venga distribuita gradualmente agli utenti Android o che sia probabilmente difettosa.

Quest'ultimo sembra più probabile poiché alcuni utenti hanno segnalato che il messaggio di errore è scomparso dopo aver reinstallato l'app.

È logico che in futuro sarà disponibile anche un'app per gli utenti Apple iOS.

Coloro che sono riusciti ad accedere all'app hanno confermato di essere in grado di accedere a Gemini tramite l'icona dell'app, dicendo “Ehi Google” o premendo a lungo il pulsante di accensione.

Gemini è attualmente disponibile gratuitamente ma offre anche un livello di abbonamento per funzionalità più avanzate.

Questo livello costa ai clienti $ 19,99 al mese e offre 2 TB di Google One come bonus aggiuntivo.