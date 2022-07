Xenoblade 3 Records of English and Japanese Voices non richiede download aggiuntivi

Xenoblade Chronicles 3 È impostato per essere più grande e migliore delle precedenti voci della serie e, come parte di questo, avrà più funzionalità e opzioni per offrire la migliore esperienza possibile.

Ciò includerà la traduzione in inglese e giapponese e il supporto per la traduzione. La buona notizia è che gli utenti non Devi scaricare queste funzionalità di supporto della lingua, come alcuni altri giochi. Come notato sui canali social di Nintendo: “Non sarà richiesto alcun download aggiuntivo”.

“Sia che tu preferisca giocare con voci inglesi o giapponesi, #XenobladeChronicles3 include entrambe al lancio, non è richiesto alcun download aggiuntivo!”

Sia che tu preferisca suonare con suoni inglesi o giapponesi, # XenobladeCronache3 Entrambi inclusi al lancio – nessun download aggiuntivo richiesto! pic.twitter.com/8lv6Kl1PGP– NintendoEuropa 8 luglio 2022

In altre parole, tutto sarà lì dall’inizio, il che significa che è una semplice opzione da cui puoi scegliere nel menu. Non sono necessari DLC o aggiornamenti!

Questo segue una storia su come sincronizzare le labbra in Xenoblade Chronicles 3 Adattato al dialogo giapponese e inglese. Nella recente trasmissione in diretta, è stato notato quanto fosse diversa la sincronizzazione labiale di Mio e Cena nei video giapponesi e inglesi.

Quindi, eccoti qui – se tu Non mi sento proprio per certi accentiOppure, se vuoi solo ascoltare il gioco in giapponese, avrai delle opzioni tra cui scegliere. Come ascolterai i dialoghi in Xenoblade Chronicles 3? Lascia un commento qui sotto.