Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition – un inno alla velocità e ai supereroi

Ora ti starai chiedendo cosa fa uno smartphone su un sito Web di recensioni di auto. Bene, prima di tutto, è Realme GT NEO 3, un telefono con il nome e l’aspetto di un’auto sportiva. Ha anche prestazioni da auto sportiva, come hanno scoperto Rohan e Kretekia durante il loro viaggio a Dubai durante l’ultima stagione di GT Journeys su PowerDrift. In secondo luogo, oggi parliamo di una collaborazione tra realme e Marvel Studios. Questo è anche qualcosa che abbiamo visto prima nel mondo automobilistico. Ricordi quando Renault Indossava Quaid in Iron Man e Captain America Liver? e recentemente, TV fatto Edizioni Marvel di NTorq Sports scooter. Ora, Realme GT NEO 3, uno dei telefoni più sportivi al mondo, celebra l’ultimo film Marvel: Thor: Love and Thunder.





Progettata come un’auto da corsa, costruita come Mjolnir

Il design di Realme GT NEO 3 rende omaggio a una delle auto da corsa più iconiche della storia: la Ford GT 40, che ha vinto la 24 Ore di Le Mans per quattro anni consecutivi dal 1966 al 1969 (ricordate Ford vs Ferrari?). La GT NEO 3 evoca davvero la livrea da corsa GT40 grazie alla livrea Nitro Blue con strisce da corsa bianche, o anche nella carrozzeria Sprint White con strisce da corsa nere.

Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition mantiene il design ispirato alle corse di GT NEO 3 ed è disponibile in Nitro Blue Edition. Il Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition continua a essere prodotto con gli stessi materiali premium di un unico pezzo di vetro AG opaco splendidamente sagomato per il retro. Ciò che lo rende diverso dalla versione standard è un set di sfondi personalizzati di Thor: Love and Thunder e alcune altre chicche nella confezione, di cui parleremo più avanti.

dio del fulmine (velocità)

Proprio come le auto da corsa a cui si ispira, la Realme GT NEO 3 ha una potenza seria sotto il cofano. L’alimentazione di questo telefono è una bestia del chipset: Mediatek Dimensity 8100 5G, composto da una CPU a otto core e una GPU Mali-G610 hexa-core. In combinazione con la veloce memoria UFS 3.1 e la RAM LPDDR5 da 6400 MHz, ciò significa che il realme GT NEO 3 può farsi strada attraverso qualsiasi gioco moderno, sia che tu stia facendo strada nell’ultima versione di Asphalt o letteralmente distruggendo i nemici con il martello di Thor Mjolnir in Marvel Rivoluziona il futuro. E il processore di visualizzazione dedicato di GT NEO 3 può garantire che il display AMOLED da 6,7 ​​pollici mantenga sempre una frequenza regolare di 120 Hz.





Ma realme GT NEO 3 non è solo veloce per le prestazioni di gioco, ma offre anche Ultradart da 150 W, il sistema di ricarica più veloce al mondo. Questo sistema è in grado di caricare la GT NEO 3 da zero al 50 percento in 5 minuti incredibili. È abbastanza veloce da far vergognare il compressore di Tesla. Per mettere in prospettiva quella velocità, nell’episodio finale di GT Journeys Dubai, Rohan e Kartickeya hanno provato a vedere quanti giri potrebbe completare l’Autodromo di Dubai rispettivamente con la BMW M2 e M3 prima di caricare il Realme GT NEO 3 fino a 50 giri. per cento. Basti pensare che non sono riusciti a fare più di tre o quattro giri. Diamine, anche se dovessi prendere il record di Formula 1 di Sebastian Vettel al Buddha International Circuit con un rapporto di 1:27.249, sarebbe in grado di completare meno di tre giri e mezzo prima che la Realme GT3 possa ottenere un livello di carica del 50%.

Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition ha le stesse specifiche interne del GT NEO 3 standard, come Dimensity 8100 5G SOC, display AMOLED FullHD+ da 120 Hz da 6,7 ​​pollici, 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e ricarica Ultradart 150 W. Quindi puoi contare su realme GT NEO 3 Thor: Love and Thunder Edition, che è velocissimo come l’edizione standard.

Per i veri fan di Thor

Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition viene fornito in una confezione regalo ispirata al film con l’immagine Mjolnir in rilievo sulla copertina. La confezione contiene anche le carte Thor: Love and Thunder, adesivi, una medaglia (di nuovo, con il martello di Thor, Mjollnir) e persino uno speciale strumento di espulsione della SIM Thor.

Realme GT NEO 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition sarà disponibile per l’acquisto dal sito web realme e altri negozi online come FlipKart dal 13 luglio 2022 Costerà 42.999 rupie. Tuttavia, se ne preordini uno dal sito Web di realme, otterrai uno sconto di 3.000 rupie, portando il costo a 39.999 rupie.