Come ottenere il massimo dalle funzionalità di accessibilità del tuo Mac

Potresti non saperlo o potresti non averne bisogno, ma il tuo Mac è dotato di una serie di funzioni di accessibilità che aiutano a rendere il tuo computer più accessibile in caso di disabilità. Cammello un favore per creare la migliore tecnologia assistiva della categoria su tutte le loro piattaforme e il Mac, che ha quasi quattro decenni, non fa eccezione. In effetti, Apple possiede un dominio Articolo di base di conoscenza Tutto sulle funzionalità di accessibilità di macOS.

Quando esplori il pannello Accessibilità in Preferenze di Sistema, noterai che Apple ha organizzato le funzionalità di accessibilità del sistema in varie aree di sviluppo: visione, udito, motore e generale. C’è anche una scheda panoramica in cui Apple riassume brevemente ciò che l’accessibilità fa per te. La copia recita “Le funzionalità di accessibilità adattano il tuo Mac alle tue esigenze individuali”. “Il tuo Mac può essere personalizzato per supportare i tuoi requisiti di visione, udito, movimento fisico, apprendimento e alfabetizzazione.” Le funzioni di accessibilità sono disattivate per impostazione predefinita, ma puoi visitare le Preferenze di Sistema per abilitare tutto ciò di cui hai bisogno o desideri. Alla maggior parte di essi è possibile accedere a livello di sistema tramite una scorciatoia da tastiera.

Esaminiamo ogni categoria e le sue caratteristiche.

Visione

Nella categoria Visione, Apple elenca VoiceOver, Zoom, Display, Contenuti parlati e Descrizioni.

Voce fuoricampo, il pluripremiato screen reader, è la principale funzione di accessibilità di Apple: quella con cui gli utenti (e gli sviluppatori di app) hanno più familiarità. Come ti aspetteresti da un’utilità per la lettura dello schermo, VoiceOver consente alle persone non vedenti o ipovedenti di navigare nei loro computer con istruzioni vocali. Mentre ti sposti nel Dock, ad esempio, VoiceOver dirà “Pulsante, Posta” mentre il cursore passa sopra l’icona Posta. Anche VoiceOver è altamente personalizzabile; Gli utenti possono addestrarlo a riconoscere determinate parole e la velocità della voce e del parlato può essere modificata a piacimento.

Ingrandisci Molto semplice: accendilo e l’interfaccia è massimizzata. Come con VoiceOver, Zoom è altamente personalizzabile: puoi scegliere di scorrere con un tasto modificatore (come il tasto Ctrl o il tasto Opzione); È possibile ingrandire/ridurre lo schermo intero, tramite schermo diviso o picture-in-picture; e altro ancora.

Una delle caratteristiche degne di nota nella sezione Zoom è testo al passaggio del mouse. Dopo averlo eseguito, gli utenti possono premere il comando (⌘) mentre si passa il mouse su qualcosa (da cui il nome) per visualizzare un’ampia visualizzazione di testo dell’elemento. Ciò è particolarmente utile, ad esempio, per leggere caratteri piccoli nelle Preferenze di Sistema. E sì, Hover Text è facilmente personalizzabile: puoi modificare il tipo di carattere e i colori della casella di testo in base alle tue esigenze visive.

Le altre tre caratteristiche all’interno della visione sono strettamente correlate. Mostrare Consente un gran numero di opzioni per modi più intuitivi di visualizzare lo schermo, come aumentare il contrasto e diminuire la trasparenza. contenuto parlato Consente di modificare il volume e la velocità di conversazione dell’audio del sistema; Hai anche la possibilità di attivare o disattivare la possibilità di pronunciare annunci come notifiche, elementi sotto il cursore e altro. finalmente, Descrizioni Ti consente di riprodurre descrizioni audio di ciò che Apple descrive come “contenuto visivo nei media”.

ha udito

Ci sono tre funzioni in questa categoria: audio, RTT e annotazioni.

Il La mia voce La sezione è molto scarsa, dando solo la possibilità di far lampeggiare lo schermo quando arriva un avviso. Concettualmente, questo ha lo stesso scopo del telefono lampeggiante che avevamo a casa nostra quando stavo crescendo. I miei genitori erano completamente sordi, quindi ogni volta che squilla il telefono, una lampada in soggiorno lampeggia (oltre al solito squillo che sento) avvertendoli che il telefono stava squillando.

RTTo messaggi di testo in tempo reale, è una modalità in cui le persone possono comunicare con persone non udenti e con problemi di udito utilizzando un file TDD dispositivo. I TDD producono un suono unico, quindi è stato facile vedere quando un altro utente TDD ha chiamato mio padre; Avrei semplicemente messo il ricevitore del telefono su TDD e detto ai miei genitori che la chiamata era per loro. (Nota: i Mac meno recenti potrebbero non avere RTT.)

finalmente, Didascalie Consente agli utenti di personalizzare l’aspetto e lo stile delle didascalie a livello di sistema in base ai propri gusti.

motore

La classe del motore include il controllo vocale, la tastiera, il controllo del cursore e il controllo dell’interruttore.

controllo vocalecon grande clamore macOS Catalina al WWDC 2019Ti consente di controllare l’intero Mac solo con la tua voce, il che è liberatorio per coloro che non possono utilizzare i metodi di input tradizionali come mouse e tastiera. Puoi scegliere di abilitare o disabilitare specifici comandi verbali e persino aggiungere un vocabolario specifico che preferisci utilizzare.

tastiera del computer Elenca un gran numero di opzioni per configurare il comportamento della tastiera. Per esempio, Chiavi installate (trovato in hardware tab) è utile per coloro che non possono tenere premuti i tasti modificatori per eseguire le scorciatoie da tastiera. controllo del cursore È simile a una tastiera in quanto consente la personalizzazione del comportamento del cursore; che esso Metodi di controllo alternativi La scheda ti aiuta ad abilitare molte opzioni utili. Per esempio, Attiva azioni puntatore alternative Consente di controllare il cursore utilizzando un tasto separato o un’espressione facciale, mentre Attiva il puntatore della testa Consente di utilizzare il movimento della testa. chiave di controlloCome il controllo vocale, consente di utilizzare il computer a mani libere utilizzando pulsanti esterni chiamati interruttori. mela Vende una varietà di adattatori compatibili con Mac sul suo sito web.

generale

L’anno è composto da due funzionalità: Siri e la scorciatoia di accessibilità.

sotto siriApple offre agli utenti la possibilità di abilitare Type to Siri, consentendo agli utenti, ad esempio non udenti o con un ritardo nella pronuncia, di interagire con Siri in un’interfaccia in stile messaggio.

abbreviazione chiaro e diretto. Con la scorciatoia da tastiera (Opzione-Comando-F5), ottieni un popup che ti consente di richiamare qualsiasi funzione di accessibilità tu scelga. È anche possibile impostare più di una scorciatoia.

Una delle cose importanti da notare su tutte le funzionalità di accessibilità di macOS è il loro posto nel più ampio ecosistema Apple. La maggior parte sono disponibili su una (o più) delle altre piattaforme Apple come iOS, iPadOS e tvOS. Ciò è notevole dal punto di vista dell’accessibilità a causa della sua coerenza.

Per chi ha determinate condizioni cognitive e dispositivi di commutazione, la linearità delle funzionalità di accessibilità multipiattaforma significa un’esperienza più confortevole e coerente. Una persona saprà cosa aspettarsi e come utilizzare determinate cose, il che contribuisce notevolmente a formare un’esperienza utente positiva quando si passa regolarmente da un dispositivo all’altro.