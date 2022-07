Guarda la celebrazione del 7° giorno di Rad in Giappone

Tra una certa folla di appassionati, il 7 luglio è la festa dei motori. Conosciuto come il giorno dei sette, ogni anno, gli amanti Mazda RX-7 Si riunisce con i suoi fratelli rotanti per celebrare la misteriosa e intrigante corsa. Grazie ad Alexi di Noriyaro, ora abbiamo la possibilità di dare un’occhiata all’evento Seven’s Day al Mobara Dual Circuit a Chiba, in Giappone.

Non dovrebbe sorprendere quando apprendi che il Giappone è la patria di una forte base di fan rotanti. Sebbene non sia il primo veicolo a motore rotativo, il Mazda Cosmo Sport Debuttò nel 1967 come primo veicolo di serie con motore a doppio rotore. Mazda si atterrà a questo design unico del gruppo propulsore fino al 2012, quando RX-8 abbandonare la produzione. E mentre c’era una notevole mancanza di primi spinner Mazda in questo particolare evento, c’erano molti RX-7 in offerta di ogni generazione, così come alcuni RX-8 randagi. Sono apparsi anche altri modelli unici come la serie JC Cosmo e una manciata di veicoli con cambio rotante, con motori con un numero diverso di rotori.

Il summenzionato Cosmo progettato da Anniversary Racing Factory è dotato di un folle motore a sei rotori, che raddoppia il numero di rotori con cui l’auto ha lasciato la fabbrica. L’ampio vano motore della JC Series Cosmo è un ottimo posto per provare questo propulsore, poiché il motore ha un aspetto adeguatamente sportivo con i corpi farfallati da 50 mm in cima. Il negozio ha utilizzato i sette giorni di festa come scusa per avviare il motore per la prima volta, poiché il progetto è ancora in corso. Mentre il Six Spinner di certo non prende vita con una .ira Lamborghini V-12Ciò non toglie nulla al risultato tecnico mostrato. Con più messa a punto, è probabilmente un motore sciocco.

Nello show erano presenti anche una serie di altri famosi negozi di tuning RX-7, inclusi artisti del calibro di Scoot e lo specialista di body kit di RE Amemiya. Tutti gli Scoot RX-7 nella clip sono dotati di una configurazione a quattro rotori, anche se l’auto bianca ottiene il nostro voto come la migliore RX-7 in mostra. I gruppi RE Amemiya sono sempre un po’ indisciplinati, anche se siamo rimasti particolarmente incuriositi dal kit Porsche 911 in uno degli esempi nella galleria. È esattamente il tipo di auto di qualità che ti aspetteresti di trovare in un evento automobilistico giapponese. Tuttavia, la ND Miata costruita da Renesis Garage- I Potrebbe essere l’auto che vogliamo portare a casa.

Parlaci del veicolo a motore rotativo che vorresti possedere di seguito.

