Offerte per laptop Prime Day: risparmia molto su laptop da gioco, MacBook e altro ancora

Amazon Prime Day 2022 Gli spettacoli sono qui, quindi è ora di iniziare a pensare all’aggiornamento del tuo laptop. Ci sono molti laptop in offerta che soddisfano una varietà di gusti. La maggior parte delle migliori offerte può essere trovata su Amazon e Best Buy in questo momento. Dalle console di gioco di fascia alta ai dispositivi di produttività modesti progettati per essere desktop portatili, di seguito abbiamo raccolto le migliori offerte di laptop Prime Day.

Continueremo ad aggiungere a questo elenco man mano che saranno disponibili altre offerte per laptop Prime Day. Vale la pena notare che è probabile che alcune delle migliori offerte siano esaurite, quindi se vedi qualcosa che ti interessa, non aspettare troppo a lungo per effettuare un acquisto. La nostra lista è in gran parte incentrata sui laptop da gioco, in quanto ci sono molte ottime offerte su dispositivi da gioco di marchi come Asus, Lenovo, Dell, Gigabyte, Acer, HP e dei produttori più noti. Ma puoi anche risparmiare su PC economici che possono essere ottimi per il lavoro o il prossimo anno scolastico. Puoi persino ottenere un MacBook Pro con il chip M1 Pro per $ 200 di sconto.

Non sono solo i laptop a ottenere grandi sconti durante il Prime Day. Puoi anche risparmiare molto schermi di giocoE il Altoparlanti e amplificatoriE il Tastiere/mouse da gioco. Se stai cercando offerte di gioco, dai un’occhiata alla nostra carrellata di Migliori offerte Prime Day Oltre alle nostre liste mirate Nintendo SwitchE il PS5E il Offerte Xbox Series X..