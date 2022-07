Microsoft conferma che sta “inseguendo” un bug in Windows 11 23H2 Dev Channel

Per coloro che non vedono l’ora di una nuova versione di Windows Insider oggi, Microsoft ha confermato che ciò non accadrà perché la società è impegnata a “inseguire” un bug nel suo prossimo volo Dev Channel, probabilmente Build 25156. Sebbene l’annuncio non sia stato fatto da Windows Nell’account Twitter insider, è stato rivelato che Brandon LeBlanc, Senior Program Manager di Microsft, lo ha riportato su Twitter in risposta a un tweet dell’utente WZor.

Ecco il loro scambio, uno scambio umoristico:

Posso assicurarti che, dopo la mia terza tazza di caffè stamattina, sono abbastanza sveglio 😂 Questa build non è un progetto che prevediamo di rilasciare questa settimana. Abbiamo un bug da recuperare, il che significa che questa settimana non ci sono viaggi su Dev Channel. – Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) 8 luglio 2022

Ci chiediamo che tipo di bug abbia scoperto il team di sviluppo perché non è stato detto nulla a riguardo. Probabilmente lo sapremo abbastanza presto quando la versione verrà rilasciata la prossima settimana nell’elenco dei problemi noti se Microsoft non è in grado di risolverli.