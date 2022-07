L’icona nascosta rivela tre nuove funzionalità a colpo d’occhio per i telefoni Pixel

Una delle funzionalità Pixel più note è il widget a colpo d’occhio nel telefono che visualizza informazioni sullo schermo Pixel come dati meteo e appuntamenti imminenti dal tuo calendario, un promemoria che ti dice se hai la spia Pixel accesa, quanto tempo è rimasto sulla sveglia e la carta d’imbarco per un volo imminente. , un’immagine dal campanello e avvisi di maltempo.

Per verificare quali funzioni hai cambiato per il widget Sguardo sul tuo Pixel, tocca e tieni premuto uno spazio vuoto vicino al widget. Vedrai un popup che dice “Personalizza”. Toccalo e nel menu successivo tocca l’icona a forma di ingranaggio per A colpo d’occhio. Vedrai tutte le impostazioni che hai scelto per lo strumento A colpo d’occhio e quelle a cui puoi passare.

Alcune delle funzionalità esistenti sono disponibili in Panoramica sui telefoni Pixel

9to5Google Ha trovato un’icona nascosta nel PlayStore che mostra potenziali nuove funzionalità per il widget At a Glance. Una potenziale nuova aggiunta allo strumento è un “timer cross-device” che mostrerà sullo schermo Pixel i contatori impostati sui dispositivi domestici. Un’altra potenziale nuova funzionalità dello strumento mostrerà agli utenti l’ora di arrivo stimata (ETA) e lo stato di consegna del cibo ordinato online.

Allo stesso modo, un thread di codice scoperto da 9to5Google mostra che il widget At a Glance potrebbe anche essere in grado di mostrare lo stato di una condivisione di viaggio richiesta dall’utente. In questo caso, anche con lo schermo bloccato, lo strumento mostrerà la tua distanza dall’app Uber o Lyft Rideshare. Per la funzione di consegna del cibo sopra menzionata, At a Glance ti mostrerà quando dovrebbe arrivare il tuo Door Dash per il tuo cibo o i tuoi acquisti.

Apple avrà una funzionalità simile in iOS 16 che mostra agli utenti lo stato di una condivisione del viaggio desiderata READ In che modo NVIDIA, all'avanguardia nella tecnologia AI, prevede il futuro dell'AI? - Gigazen

Entro quest’anno mela Aggiungerà una funzione di notifiche live simile alla schermata di blocco di iOS 16 che visualizzerà lo stato di una condivisione Uber o Lyft sulla strada per prendere un utente.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità di At a Glance, potremmo vederle arrivare sui telefoni Pixel quando scenderà la versione stabile di Android 13, probabilmente ad agosto.