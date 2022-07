Come funzionerà il sistema WRC Hybrid Generations

Il nuovo gameplay dell’imminente gioco ufficiale del World Rally Championship, WRC Generations, mostra il suo nuovo sistema ibrido e le ultime auto Rally1.

Ultimi filmati di gioco per l’imminente gioco ufficiale World Rally, WRC.generazionisvela per la prima volta le tre vetture Rally1 in azione e fornisce un’idea di come viene gestito il sistema di auto ibride.

Novità per l’attuale stagione WRC, attualmente guidata dalla stella nascente di Toyota Callie Rovanpera e Jonne Halttunen, il kit base Rally1 ha aggiunto un propulsore ibrido insieme a un nuovo telaio Space Frame.

Quando era l’ultima versione predefinita Rivelato a maggioÈ apparsa solo la Toyota GR Yaris Rally1, ma ora durante la presentazione annuale di Nacon Connect da parte dell’editore francese i veicoli in-game Hyundai i20 N Rally1 e Ford Puma Rally1 in competizione stanno facendo la loro prima apparizione.

Mentre la Toyota ha finora dominato il Campionato del mondo di rally nel 2022, la Puma sviluppata da M-Sport ha vinto l’apertura della stagione. Rally di Montecarlo Grazie a Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche, mentre Hyundai ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale in Raduno Sardegna Con Ott Tänak e Martin Järveoja sui sedili caldi.

Hybrid aggiunge una nuova strategia di gioco

Un elemento di gioco essenziale per WRC.generazioni Sarà così che verrà implementato il nuovo sistema ibrido elettrificato.

Nel mondo reale, i conducenti possono ottenere una spinta di 100 kW (134 CV) da una batteria da 3,9 kWh dalla linea di partenza. Quindi, durante la fase, la batteria viene ricaricata dall’energia raccolta in frenata. Gli eventi di boost elettrico si verificano quindi quando il conducente aziona il pedale dell’acceleratore. Tuttavia, non è un pulsante push-to-pass o di potenziamento della potenza, come in alcune altre varianti.

I giocatori potranno scegliere tra tre mappe di energia elettrica tra cui scegliere, pre-stage, come ad esempio Impostazioni simili utilizzate dai team del mondo reale. Si dice che equilibri velocità e longevità, con la sfida di conservare la carica della batteria in base alle caratteristiche di fase.

La spinta elettrica aggiuntiva aumenterà la gamma di giri dell’auto e sul display sarà anche visualizzata l’indicazione del livello della batteria.

WRC Generations verrà lanciato il 13 ottobre su PlayStation e Xbox, 13 mesi dopo WRC 10, con le versioni PC e Nintendo Switch in arrivo più tardi. Sarà l’ultimo gioco WRC ufficiale dello studio Parisien Kylotonn prima che la licenza venga trasferita a Electronic Arts per il 2023 e conterrà tutti i rally dell’attuale stagione WRC.