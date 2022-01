Guilty Gear Strive presenta la funzione Combo Maker il 28 gennaio

Gli aggiornamenti dei contenuti di Guilty Gear Strive riprendono e il quarto personaggio DLC del gioco, Baiken, è ancora a pochi giorni dalla sua uscita. Il suo rilascio e la sua fase non sono state le uniche cose che hanno colpito le console PlayStation e il PC il 28 gennaio per Guilty Gear, anche se è una nuova funzionalità gratuita per tutti i giocatori, Uscirà accanto a Bacon. Questa nuova funzionalità sarà ottima per i giocatori che vogliono migliorare il proprio gioco contro gli avversari.

La nuova funzionalità, essendo un Combo Maker, consente ai giocatori di registrare diverse combo o modalità di gioco definite per gli altri da utilizzare nelle proprie sessioni. Come funziona esattamente? Bene, per fortuna, Arc System Works ha introdotto un nuovo trailer che copre esattamente questo, che puoi guardare di seguito.

Guilty Gear aggiunge Strive Baiken come prossimo combattente DLC il 31 gennaio

Fondamentalmente, il giocatore può utilizzare Combo Maker per creare combo di base e impostare modalità di gioco che altri possono utilizzare, caricarle su server online e altri giocatori possono usarle gratuitamente per qualsiasi giocatore. Questo è in qualche modo simile a come altri giochi di combattimento hanno gestito questo episodio e analizziamolo per confronto.

Prendiamo un gioco come, per esempio, Ultimate Marvel contro Capcom 3. Rispetto a questo gioco e al modo in cui gestisce queste nuove esperienze, UMVC3 aveva dieci missioni disponibili per tutti i 50 personaggi giocabili, offrendo loro combo che possono fare da soli, combinazioni che possono fare con l’aiuto e modi unici per disegnare, spesso usando diversi server o le meccaniche associate a quei personaggi.

Guilty Gear Strive, relativamente parlando, ha in mente la stessa idea idealistica con questo, tranne quello comunicazione sociale che generano queste sfide miste, piuttosto che Sviluppatore Fallo prima di rilasciarlo. Sarà interessante vedere cosa ne verrà fuori la community, specialmente per i personaggi più pesanti, come Zato-1, Millia Rage o il DLC, Jack-O’.

Guilty Gear Strive è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam.