Il team di Bloober parlerà “presto” di progetti futuri tra le voci di “Silent Hill”.

Sviluppatore Blooper .squadra Dice che non può commentare le voci persistenti secondo cui sta lavorando a un nuovo file la collina silenziosa Il gioco, invece, dice che i futuri progetti dello studio saranno rivelati presto.

Ha parlato con Peter Papineau, CEO di Bloober Team IGN Ieri (17 maggio), ha rifiutato di commentare l’andamento la collina silenziosa Una voce, ma ha detto che lo studio avrebbe parlato di cosa sarebbe successo “il prima possibile”.

“Non possiamo commentare nulla di ciò che facciamo perché ovviamente apprezziamo il nostro rapporto con i nostri partner. Quindi non possiamo [say] disse Babino. “Annunceremo i nostri progetti futuri il prima possibile. Allora saprete molto di più. Ufficialmente.”

Anche se questo non conferma né smentisce le voci della squadra di Bloober la collina silenziosa Il gioco, lo sviluppatore polacco è già noto per i giochi horror come mediaE Blair StregaE strati di paura.

la collina silenziosa Il proprietario di Konami ha anche collaborato con il Bloober Team lo scorso anno per sviluppare congiuntamente “contenuti selezionati”anche se non è stato rivelato esattamente quali siano questi contenuti.

Nella stessa intervista con IGNBabieno ha parlato di come il team di Bloober punti ancora a sviluppare giochi alle sue condizioni, anche lavorando con una licenza che lo studio stesso non ha. Ancora una volta, Babino non è menzionato la collina silenziosaanche se la sua dichiarazione potrebbe riferirsi al lavoro con Konami.

“Direi che è difficile lavorare con qualcuno [owns an IP you’re working on]ma parliamo sempre con questi licenziatari, [saying] “Ragazzi, ci piacerebbe usare la vostra licenza, ma vorremmo raccontare la nostra storia”, ha detto Babino.

“Se non possiamo raccontare la nostra storia e se non abbiamo libertà creativa, non ha senso, perché Bloober non sarà un grande gioco. Se sei in prigione, non puoi volare Ecco perché ci proviamo [make] Quei soprannomi che ci sentiamo come, ‘Ok, sarà un gioco di Bloober Team, non qualcuno [else’s]“. Quindi anche nel progetto non possiamo parlare [about]Il titolo a squadre Bloober rimarrà”.

Voci di una new entry in la collina silenziosa Il franchise è in lavorazione da un po’ di tempo, con un rapporto della fine dello scorso anno che lo suggerisce Konami Pianificazione di far rivivere il franchise fianco a fianco metallo duro di calce E Castlevania.

