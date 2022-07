La cache delle miniature è il modo in cui Windows registra le varie miniature che contiene per diversi tipi di file sul tuo computer. Avendo sempre con te le miniature dei tuoi video, foto e altri file, non devi ricreare frequentemente le tue immagini.

Tuttavia, a volte le miniature predefinite potrebbero smettere di funzionare correttamente. Invece della miniatura normale e originale, potresti riscontrarne una versione vertiginosa. La causa potrebbe essere qualsiasi cosa. Danneggiamento del database per arresto improvviso, problema di malware, ecc. Non c’è una ragione chiara in vista. Ciò che è certo, tuttavia, è che esistono modi ben organizzati per rimuovere i problemi delle miniature senza problemi.

Diamo un’occhiata a tutti.

Come svuotare la cache delle miniature su Windows 11

Puoi svuotare manualmente la cache delle miniature su Windows 11 senza problemi. La prima opzione nel tuo piatto è Pulizia del disco.

L’utilità di pulizia del disco virtuale di Microsoft può aiutarti a liberare spazio sul tuo sistema Windows. Per iniziare, vai su menu iniziale Barra di ricerca, digita “pulizia disco” e seleziona la corrispondenza migliore.

Verrà avviata la finestra di dialogo Pulizia disco. Lì, deseleziona tutte le caselle radio tranne la casella delle miniature e fai clic sì.

Verrà quindi visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera eliminare tutti i file. Clic cancella file. Fallo e le tue miniature verranno eliminate.

Svuota la cache delle miniature tramite il prompt dei comandi

Se il metodo sopra non funziona, puoi fare affidamento su un file Prompt dei comandi per salvarti. Per svuotare la cache delle miniature utilizzando il prompt dei comandi, attenersi alla seguente procedura:

Vai a menu iniziale Barra di ricerca, digita “cmd” ed eseguilo come amministratore. Da lì, digita il seguente comando in cmd e premi Entra.

File Taskkill /f / im explorer.exe Infine, per eliminare i tuoi file, inserisci il seguente comando in cmd e premi Entra ripetutamente.

del /f/s/q/a%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_*. db Fallo e cmd eseguirà immediatamente la scansione dei file di anteprima. Riavvia il computer e puoi verificare se questo è il caso.

Scansiona le tue miniature su Windows 11

Questo è tutto ragazzi. Se hai seguito correttamente i passaggi precedenti, le miniature predefinite danneggiate dovrebbero essere rimosse ora. Sebbene problemi come questo appaiano raramente, puoi utilizzare le miniature per liberarti delle tue miniature.

