Registrati oggi allo Space Café Austria Inserito da Judith Delaney il 17 agosto 2022

giuntura Dott. Christian Clochestorico e curatore della collezione spaziale del Museo della tecnologia di Vienna e il nostro ospite Judith Delaney per questa edizione di Space Café Austria Per una visione unica non solo della storia dello spazio austriaco, ma del significato della storia in generale. In questo episodio parleremo di ciò che rende qualcosa di storicamente prezioso, di come può ispirare i giovani e di cosa è necessario fare per preservarlo.



Spazzatura spaziale o oggetto da museo? – Quanto conta la storia del nostro spazio comune?

Il Dr. Christian Klosch ha studiato astronomia, storia e filosofia all’Università di Graz. Ha conseguito il dottorato in storia presso l’Università di Vienna. Dal 2009 è al Museo della Tecnologia di Vienna (TMW). Il dipartimento spaziale è cresciuto in modo esponenziale sotto la sua supervisione e ha portato a una nuova mostra spaziale al TMW che è stata inaugurata di recente con ottimi commenti da parte della stampa e del pubblico. La passione di Christian non sta solo nel ricordare il passato, ma nell’ispirare la generazione futura.

Judith Delaney è CEO e co-fondatrice di Perihelion, l’agenzia creativa per il settore spaziale. Perihelion è un’agenzia creativa a servizio completo specializzata nella fornitura di servizi di video, animazione, progettazione grafica e marketing digitale al settore spaziale. È anche membro del consiglio di Powering Space, nonché membro di For All Moonkind. La sua laurea in relazioni internazionali con un focus sul diritto e la politica spaziale la aiuta a comprendere le sfide che il settore spaziale deve affrontare nella nuova era spaziale. In combinazione con la sua laurea e dieci anni di esperienza nelle comunicazioni mediatiche e nel giornalismo, così come la sua passione per le comunicazioni satellitari e la divulgazione, Judith è in una posizione unica per raccontare tutte le grandi storie che ha da offrire.

Il pubblico avrà l’opportunità di porre domande in dialogo con Dott. Christian Kloch.

questo è space cafe austria avrà luogo nel lingua tedesca Il 17 agosto 2022 alle 16:00 CEST.

SpaceWatch.Global è una rivista digitale e un portale con sede in Europa per coloro che sono interessati allo spazio e all’impatto a lungo termine del settore spaziale.

